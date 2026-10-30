Logo

Вучић понио заставу којом се огрнуо у УН-у: "Вратићу је када будем сигуран да је неће уништити"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
30.10.2026 18:43

Коментари:

0
Вучић понио заставу којом се огрнуо у УН-у: "Вратићу је када будем сигуран да је неће уништити"
Фото: Youtube / United Nations

Бивши предсједник Србије Александар Вучић рекао је да је донио одлуку да заставу коју је носио током засједања Генералне скупштине УН, када је разматрана резолуција о Сребреници, премјести из Предсједништва, јер би могла да буде уклоњена у оквиру акција које спроводе побједници недавних избора.

Он је истакао да ће "застава за историју" бити враћена на мјесто које јој припада када српске институције буду под контролом оних који поштују српске вриједности.

"Вратићу заставу у наше институције, онда када будем сигуран да ће се према њој односити са поштовањем које заслужује и да је неће уништити, као што уништавају мурале наших светаца широм Србије", навео је Вучић на свом "Инстаграму".

Вучић, који је и носилац листе "Уједињена Србија", указао је на акцију његових политичким противника под слоганом "Чистимо Србију" у оквиру које су јуче и данас уклоњени мурали посвећени Светом Сави, Светом Петру Цетињском и Светом Ђорђу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Александар Вучић

Застава Србије

Уједињене нације

Коментари (0)

Прочитајте више

Александар Вучић, носилац листе "Уједињена Србија"

Србија

Вучић најавио промјене у СНС-у: Схватили смо своје грешке

1 д

2
Присталице Студентске листе на улицама Београда, Новог Сада, Ниша и других градова славе побједу на ванредним парламентарним изборима, након што је носилац листе "Александар Вучић-Уједињена Србија" Александар Вучић изјавио да је "Уједињена Србија" изгубила на данашњим ванредним парламентарним изборима и да је победила Студентска листа

Србија

Студентска листа добила још један мандат: Огласио се члан РИК-а

2 д

2
Александар Вучић открио када очекује повратак СНС-а на власт

Србија

Александар Вучић открио када очекује повратак СНС-а на власт

3 д

20
Радосна сјевојчица се игра са љубичастим аутићем играчком по сунчаном дану у парку.

Породица

Женско име које вуче коријене из старог Рима: ''Она која доноси радост и срећу''

2 д

0

Више из рубрике

Полиција Србија

Србија

Тетки пријетио да ће јој заклати животиње, спомињао бомбу и масакр

5 ч

0
Горан Караџић

Србија

Нова оставка у Србији: Горан Караџић напустио функцију

7 ч

0
Пумпа

Србија

Објављене нове цијене горива: Ево колико коштају дизел и бензин

7 ч

0
Оптуженима пријети доживотна робија: Почело суђење за убиство Данке Илић

Србија

Оптуженима пријети доживотна робија: Почело суђење за убиство Данке Илић

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима