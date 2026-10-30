Вучић понио заставу којом се огрнуо у УН-у: "Вратићу је када будем сигуран да је неће уништити"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Бивши предсједник Србије Александар Вучић рекао је да је донио одлуку да заставу коју је носио током засједања Генералне скупштине УН, када је разматрана резолуција о Сребреници, премјести из Предсједништва, јер би могла да буде уклоњена у оквиру акција које спроводе побједници недавних избора.
Он је истакао да ће "застава за историју" бити враћена на мјесто које јој припада када српске институције буду под контролом оних који поштују српске вриједности.
"Вратићу заставу у наше институције, онда када будем сигуран да ће се према њој односити са поштовањем које заслужује и да је неће уништити, као што уништавају мурале наших светаца широм Србије", навео је Вучић на свом "Инстаграму".
Вучић, који је и носилац листе "Уједињена Србија", указао је на акцију његових политичким противника под слоганом "Чистимо Србију" у оквиру које су јуче и данас уклоњени мурали посвећени Светом Сави, Светом Петру Цетињском и Светом Ђорђу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
1 д2
Србија
2 д2
Србија
3 д20
Породица
2 д0
Србија
5 ч0
Србија
7 ч0
Србија
7 ч0
Србија
9 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму