Тетки пријетио да ће јој заклати животиње, спомињао бомбу и масакр

Аутор:АТВ редакција
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Т.К. (45) је у прољеће, у подножју планине Свилаје у Хрватској, прво пријетио својој тетки да ће јој поклати све животиње, држећи у руци бајонет, а затим јој је, нешто касније, запријетио и да ће бацити бомбу и побити све укућане.
Случајем су се бавили полиција, тужилаштво и суд у Шибенику, а сада је познат и епилог. Након кривичне пријаве услиједила је оптужница, а потом и недавна првостепена осуђујућа пресуда - 10 мјесеци безусловног затвора, уз продужење притвора.
Све се догодило у Мирловић Пољу, у општини Ружић, где је осумњиченом у априлу засметала бука коју је правио теткин магарац, преноси Јутарњи лист.
У једном тренутку изашао је у двориште са војним ножем у руци. Машући ножем према тетки, говорио јој је да ће јој поклати све животиње.
Престрављена жена тада је прешла преко пријетње, али је средином маја добила нове. Овога пута њеном сестрићу засметале су кокошке које су се шетале испред његове породичне куће.
Т. К. јој је због тога упутио нови низ пријетњи, након чега је позвана полиција. Он је ухапшен и против њега је поднета кривична пријава због два кривична дјела.
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Поред осуђујуће пресуде, суд му је изрекао и безбједносну мјеру обавезног лијечења од зависности од алкохола, која се већ спроводи у оквиру затворског система, током његовог боравка у затвору.
У судници је признао кривицу и изразио кајање и жаљење.
"Био сам пијан. Вријеме проведено у затвору позитивно је утицало на мене. Имао сам времена да сагледам цијелу ситуацију и схватио сам да ми алкохол уопште није потребан. Нисам имао кризе и нисам узимао лијекове, осим оних за депресију. Дијагноза ми је постављена након самоубиства два члана породице. Ја сам их пронашао. Моје понашање било је кулминација свих осјећања која су се накупила у мени. Све ми се помијешало", бранио се оптужени у судници, где се још једном извинио тетки и изразио кајање.
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Упркос бројним олакшавајућим околностима, међу којима су признање кривице, кајање и самокритичност због почињених дјела, отежавајућа околност била је његова ранија осуђиваност због претњи.
Из евиденције о прекршајима види се и да је кршио Закон о сузбијању злоупотребе дрога, Закон о набавци и поседовању оружја, као и Закон о безбједности саобраћаја на путевима.
Отежавајућа околност била је и чињеница да је приликом упућивања последњих пријетњи показао изражену безобзирност, упорност и висок степен криминалне воље. Суд је, међутим, одлучио да не мора да плати судске трошкове, преноси Телеграф.рс.
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