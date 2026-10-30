Крозето прије доласка у БиХ: "Долазим да одам почаст погинулима и обиђем рањене

Аутор:АТВ редакција
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Министар одбране Италије Гвино Крозето дошао је у БиХ заједно са начелником Генералштаба одбране како би одао почаст четворици италијанских војника погинулих у несрећи и лично провјерио здравствено стање повријеђених.
"Долазим у Босну, заједно са начелником Генералштаба одбране, да одам почаст нашим погинулима, да будем уз наше повријеђене војнике, да се лично увјерим у њихово стање и пренесем им конкретну подршку и наклоност читавог Министарства одбране и државе", написао је Крозето.
"Данас је дан неизмјерне боли. Симоне, Кладио, Кранко, Адриано и Лаура. Четири живота прекинута док су служили Италији. Четири особе којих више нема. Четири породице којима ниједна ријеч не може вратити оно што су изгубиле", наставио је министар.
"Као отац, супруг, грађанин и министар одбране, осјећам сву тежину ове трагедије", додао је Крозето, истичући да, када војници изгубе живот обављајући своју дужност, "нису погођене само њихове породице. Цијела наша заједница губи нешто".
БиХ
Италијански министар одбране стигао у БиХ
"Желио бих да могу пронаћи праве ријечи, да могу дати одговор, да могу барем мало ублажити бол оних који проживљавају ове страшне тренутке. Знам да то неће бити могуће. Али постоје тренуци када ријечи нису потребне. Потребно је бити присутан", изјавио је министар.
Крозето је потом потврдио да ће и простор Министарства одбране, постављен у римском Кирко Масимо поводом обиљежавања 4. новембра, промијенити своју намјену и симболику.
"То више неће бити мјесто на којем се прослављају Оружане снаге, већ мјесто на којем ће Италија моћи застати, сјетити се Симонеа, Клаудиа, Франца Адриана и Лауре и пружити симболичну подршку њиховим породицама и нашим повријеђенима", објаснио је.
"Одбрана је једна породица. А данас је то повријеђена породица. Али то је и породица која не заборавља своје чланове и не напушта оне који пате", закључио је министар.
"Нашим повријеђенима обећавамо да ћемо бити уз њих, као и увијек. Италија неће заборавити", пише Askanews.
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