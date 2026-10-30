Жена убодена ножем насред улице у Паризу

Аутор:АТВ редакција
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Непознати нападач убо је ножем жену на улици у Паризу док је шетала у близини свог дома са шестогодишњом ћерком, пише данас "Фигаро", позивајући се на извор из тужилаштва.
Инцидент се догодио у четвртак у Авенији Симон Боливар када је маскирана особа нанијела повреде жени, која је потом превезена у болницу.
"Нападач ју је ухватио за врат и убо ножем у предјелу десног бока, након чега је побјегао", тврди извор.
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Жена се склонила у оближњи кафић гдје су јој двојица конобара пружила помоћ прије доласка службе хитне помоћи.
Живот јој више није угрожен и налази се у стабилном стању.
"Према првим изјавама жртве, она изгледа није познавала особу која је побјегла трчећи", наводи извор из париског тужилаштва.
Отворена је истрага о покушају убиства, пише Танјуг.
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