Си Ђинпинг спровео најжешћу чистку војске и партије

Аутор:АТВ редакција
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Кина је искључила рекордан број званичника из Комунистичке партије Кине (КПК) на завршетку великог политичког скупа, на којем је забиљежен и незапамћен број празних мјеста, што указује на размјере чистки које се спроводе под вођством Си Ђинпинга.
На петом пленуму, одржаном ове недјеље, искључена су рекордна 33 члана партије. Ријеч је о скупу највиших партијских званичника који се одржава приближно једном годишње. Овом засједању присуствовало је свега 279 редовних и замјеника чланова Централног комитета КПК, у поређењу са 376 чланова који су првобитно именовани 2022. године. То значи да је више од 25 одсто првобитног састава било одсутно, а многи од њих управо због партијских чистки. Ријеч је о највећем броју „празних столица“ на пленуму у савременој историји Кине.
Међу званичницима чије је искључење званично потврђено налазе се Џанг Јоусја, некадашњи други човјек кинеске војне хијерархије одмах иза државног лидера, и Ма Сингруи, бивши партијски секретар у Синђангу. Одсуство осталих званичника засад није званично објашњено.
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Већи број празних мјеста додатно наглашава да је пленум био усредсређен на Сијеву визију строге унутрашње партијске дисциплине - изјавио је Нил Томас, виши истраживач у истраживачком центру Азија Сосајети (Asia Society), у објави на друштвеној мрежи Икс.
Главна тема овогодишњег пленума била је управо управљање партијом. Откако је дошао на власт 2012. године, Си Ђинпинг се усредсредио на искорјењивање корупције унутар партије. Међутим, посљедњих година ова кампања је интензивирана и захватила је званичнике на највишим положајима у партији и армији, што је покренуло питања о томе да ли се антикорупцијска кампања користи и као средство за уклањање политичких ривала или кажњавање нелојалности.
Чини се да је Си Ђинпинг постао све незадовољнији оним што сматра недостатком дисциплине унутар редова Комунистичке партије, која у Кини има апсолутну власт над државом и друштвом. Раније ове године изјавио је да партија мора да ишчупа „болесна стабла“ и да је борба против корупције „путовање којем нема краја“.
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Низом партијских чистки десеткована је Централна војна комисија, седмочлано тијело које руководи Народноослободилачком војском Кине. У њеном саставу сада су остала само два члана: сам Си Ђинпинг и Џанг Шенгмин, главни човјек кинеске војске задужен за борбу против корупције. Џанг је ове недјеље унапређен у Политбиро Комунистичке партије Кине, највише руководеће тијело партије, и сада је једини представник војске у највишем партијском руководству.
Пленум је уједно поставио темеље за 21. конгрес Комунистичке партије, догађај који се одржава сваких пет година и за који се очекује да ће бити одржан у другој половини 2027. године. Очекује се да ће Си на том конгресу обезбиједити четврти мандат на челу партије, чиме би постао најдуговјечнији владар комунистичке Кине још од Мао Цедунга.
На конгресу ће бити обновљен састав Централног комитета и Политбироа, али многи аналитичари сматрају да су недавне чистке биле толико свеобухватне да је остало веома мало одговарајућих кандидата за унапријеђење, преноси Данас.рс.
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