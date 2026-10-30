Logo

Ким показао нови стелт дрон: Сјеверна Кореја спрема моћно тајно оружје

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
30.10.2026 11:04

Коментари:

0
Ким Џонг Ун
Фото: Tanjug/Korean Central News Agency

Сјеверна Кореја приказала је потпуно нову беспилотну летјелицу која би могла да означи почетак озбиљне модернизације њене застарјеле борбене авијације.

Поред познатих извиђачких и ударних дронова, појавио се знатно другачији авион без класичног репа, са конструкцијом карактеристичном за савремене летјелице смањене радарске уочљивости. Ознака и техничке карактеристике овог модела засад нису објављене.

Пјонгјанг је годинама улагао огромна средства у балистичке ракете, док су његове ваздухопловне снаге углавном остале ослоњене на совјетске ловце МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-29. Развој великих беспилотних летјелица сада отвара другачији пут који не захтјева стварање потпуно нове генерације пилотираних ловаца.

Мистериозно летеће крило у центру пажње

Нова летјелица представљена је 29. октобра на изложби „Развој технологије беспилотних летјелица 2026”, коју је посјетио сјевернокорејски лидер Ким Џонг Ун. На фотографијама тамошњих државних медија види се конструкција летећег крила чија аеродинамичка конфигурација омогућава смањење радарског одраза уклањањем класичних вертикалних и хоризонталних репних површина.

carina

Друштво

Промјене на хрватској граници од недјеље

Такво рјешење користе амерички Б-2, будући Б-21, као и више експерименталних беспилотних борбених авиона. Међутим, стварне стелт способности зависе и од обликовања усисника, издувног система, материјала и начина ношења наоружања. Пјонгјанг није објавио податке о димензијама, моторима, носивости нити резултатима пробних летова нове платформе.

Могућа намјена обухвата извиђање и нападе на циљеве иза линије фронта, посебно уколико конструкција омогућава унутрашње ношење вођеног наоружања. За сада је познат само њен спољашњи изглед, па представљање прототипа не значи да је летјелица већ спремна за борбену употребу.

Од америчких узора до сопствене породице дронова

Поред новог модела представљени су Саетбјол-4 и Саетбјол-9, које је Сјеверна Кореја први пут јавно показала 2023. године. Први је велики извиђачки авион сличан америчком RQ-4 Global Hawk, док други подсјећа на наоружани MQ-9 Reaper.

Пјонгјанг је већ у септембру приказао производне погоне и проширење програма Саетбјол-4 и Саетбјол-9. Развој сада обухвата три различите категорије: велике извиђачке платформе, наоружане дронове дугог трајања лета и нову конструкцију смањене радарске уочљивости.

Ким тражи вјештачку интелигенцију и масовну производњу

Сјевернокорејски лидер затражио је остваривање „апсолутне супериорности” у технологији беспилотних система, уз бржи развој вјештачке интелигенције и аутоматизованог управљања. На изложби су приказани и бројни ФПВ дронови, чија се масовна употреба показала посебно значајном током рата у Украјини.

Сарадња са Русијом омогућила је сјевернокорејским војницима непосредно упознавање са тактиком беспилотног ратовања, електронским ометањем и примјеном дронова у координацији са артиљеријом. Такво искуство важно је и за развој домаћих конструкција, нарочито када је ријеч о повезивању извиђања и прецизних удара.

Дронови гађали макете Абрамса, ракетна артиљерија испалила салву

Током демонстрације приказани су напади једнократним ударним дроновима на макете јужнокорејских положаја и америчких тенкова М1 Абрамс. Вишенамјенске беспилотне летјелице лансирале су ракете ваздух-земља, док је КЦНА саопштила да су сви предвиђени циљеви погођени.

Истовремено је извршено гађање ракетном артиљеријом КН-25 калибра 600 милиметара, коју Пјонгјанг повезује и са могућношћу употребе тактичких нуклеарних бојевих глава. Јужнокорејска војска регистровала је приближно десет пројектила лансираних из области Вонсана, који су прелетјели око 250 километара према Јапанском мору.

Демонстрација је тако повезала велике беспилотне авионе, мање ударне дронове, крстареће ракете и далекометну ракетну артиљерију. Нови летећи крилни дрон остао је без јавно објављених спецификација, док су остали системи показани и током стварних гађања, преноси Оружјеонлајн.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ким Џонг Ун

Оружје

Сјеверна Кореја

Коментари (0)

Прочитајте више

Промјене на хрватској граници од недјеље

Друштво

Промјене на хрватској граници од недјеље

2 ч

0
Огласила се мисија ОЕБС-а након трагедије у Брчком

Хроника

Огласила се мисија ОЕБС-а након трагедије у Брчком

2 ч

0
Провјерите пасош прије поласка на пут: Због овога могу да вас задрже

Друштво

Провјерите пасош прије поласка на пут: Због овога могу да вас задрже

2 ч

0
Откривен могући узрок пада хеликоптера код Брчког: Није људски фактор

Хроника

Откривен могући узрок пада хеликоптера код Брчког: Није људски фактор

2 ч

0

Више из рубрике

На овој слици са видеа који је обезбједила WBIR-TV, Криста Пајк плаче након што је осуђена на смрт 30. марта 1996. године у Ноксвилу, Тенеси.

Свијет

Шта ће бити са Кристoм Пајк? Преживјела смртоносну инјекцију

3 ч

0
криптовалуте долари новац електронски новац

Свијет

Највећа крађа криптовалута у историји: Хакери однијели 6,36 милијарди долара

3 ч

0
Предсједник Русије Владимир Путин говори поводом обиљежавања 150. годишњице Руског позоришног савеза у Болсхој театру у Москви у четвртак, 22. октобра 2026.

Свијет

Песков: Путин би се јавио на телефонски позив Мерца и Макрона

4 ч

0
Наставница иде у затвор због ученика: Тражила им само једно

Свијет

Наставница иде у затвор због ученика: Тражила им само једно

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима