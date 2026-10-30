Ким показао нови стелт дрон: Сјеверна Кореја спрема моћно тајно оружје

Аутор:АТВ редакција
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Сјеверна Кореја приказала је потпуно нову беспилотну летјелицу која би могла да означи почетак озбиљне модернизације њене застарјеле борбене авијације.
Поред познатих извиђачких и ударних дронова, појавио се знатно другачији авион без класичног репа, са конструкцијом карактеристичном за савремене летјелице смањене радарске уочљивости. Ознака и техничке карактеристике овог модела засад нису објављене.
Пјонгјанг је годинама улагао огромна средства у балистичке ракете, док су његове ваздухопловне снаге углавном остале ослоњене на совјетске ловце МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-29. Развој великих беспилотних летјелица сада отвара другачији пут који не захтјева стварање потпуно нове генерације пилотираних ловаца.
Нова летјелица представљена је 29. октобра на изложби „Развој технологије беспилотних летјелица 2026”, коју је посјетио сјевернокорејски лидер Ким Џонг Ун. На фотографијама тамошњих државних медија види се конструкција летећег крила чија аеродинамичка конфигурација омогућава смањење радарског одраза уклањањем класичних вертикалних и хоризонталних репних површина.
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Такво рјешење користе амерички Б-2, будући Б-21, као и више експерименталних беспилотних борбених авиона. Међутим, стварне стелт способности зависе и од обликовања усисника, издувног система, материјала и начина ношења наоружања. Пјонгјанг није објавио податке о димензијама, моторима, носивости нити резултатима пробних летова нове платформе.
Могућа намјена обухвата извиђање и нападе на циљеве иза линије фронта, посебно уколико конструкција омогућава унутрашње ношење вођеног наоружања. За сада је познат само њен спољашњи изглед, па представљање прототипа не значи да је летјелица већ спремна за борбену употребу.
Поред новог модела представљени су Саетбјол-4 и Саетбјол-9, које је Сјеверна Кореја први пут јавно показала 2023. године. Први је велики извиђачки авион сличан америчком RQ-4 Global Hawk, док други подсјећа на наоружани MQ-9 Reaper.
Пјонгјанг је већ у септембру приказао производне погоне и проширење програма Саетбјол-4 и Саетбјол-9. Развој сада обухвата три различите категорије: велике извиђачке платформе, наоружане дронове дугог трајања лета и нову конструкцију смањене радарске уочљивости.
Сјевернокорејски лидер затражио је остваривање „апсолутне супериорности” у технологији беспилотних система, уз бржи развој вјештачке интелигенције и аутоматизованог управљања. На изложби су приказани и бројни ФПВ дронови, чија се масовна употреба показала посебно значајном током рата у Украјини.
Сарадња са Русијом омогућила је сјевернокорејским војницима непосредно упознавање са тактиком беспилотног ратовања, електронским ометањем и примјеном дронова у координацији са артиљеријом. Такво искуство важно је и за развој домаћих конструкција, нарочито када је ријеч о повезивању извиђања и прецизних удара.
Током демонстрације приказани су напади једнократним ударним дроновима на макете јужнокорејских положаја и америчких тенкова М1 Абрамс. Вишенамјенске беспилотне летјелице лансирале су ракете ваздух-земља, док је КЦНА саопштила да су сви предвиђени циљеви погођени.
Истовремено је извршено гађање ракетном артиљеријом КН-25 калибра 600 милиметара, коју Пјонгјанг повезује и са могућношћу употребе тактичких нуклеарних бојевих глава. Јужнокорејска војска регистровала је приближно десет пројектила лансираних из области Вонсана, који су прелетјели око 250 километара према Јапанском мору.
Демонстрација је тако повезала велике беспилотне авионе, мање ударне дронове, крстареће ракете и далекометну ракетну артиљерију. Нови летећи крилни дрон остао је без јавно објављених спецификација, док су остали системи показани и током стварних гађања, преноси Оружјеонлајн.
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