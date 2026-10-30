Промјене на хрватској граници од недјеље

Аутор:АТВ редакција
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Царинска управа Републике Хрватске од 1. новембра уводи нову дигиталну услугу која ће путницима омогућити једноставнију пријаву робе и плаћање царинских дажбина приликом уласка у Хрватску, односно Европску унију.
Нова услуга намијењена је и грађанима Босне и Херцеговине који преко хрватских граничних прелаза уносе робу која подлијеже плаћању увозних дажбина.
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Ријеч је о дигиталној услузи под називом "еОбрачун царинских давања у путничком промету" (еОДПП), коју уводи Министарство финансија Републике Хрватске, односно Царинска управа, с циљем убрзавања и поједностављивања процедура на међународним граничним прелазима.
Путници ће путем нове апликације моћи унапријед провјерити да ли за робу коју намјеравају унијети у личном пртљагу постоји обавеза плаћања увозних дажбина.
Такође, биће омогућена електронска пријава робе која премашује дозвољена вриједносна или количинска ослобађања, као и плаћање царинских дажбина на основу обрачуна извршеног путем апликације.
Једна од најважнијих новина јесте могућност да путници пријаве робу чак пет дана, односно 120 часова прије планираног доласка на гранични прелаз, преноси "Акта".
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По доласку на границу, царински службеник ће провјерити поднесену пријаву и робу коју путник уноси. Уколико не буду утврђене неправилности, поступак увоза биће завршен по скраћеној процедури.
Из Царинске управе Хрватске наводе да је посебна пажња посвећена једноставности кориштења апликације, због чега је поступак уноса потребних података сведен на свега пет корака.
Без регистрације и додатних пријава
Нова дигитална услуга биће доступна свим путницима који у Европску унију улазе преко хрватских друмских, жељезничких, ваздушних и поморских граничних прелаза.
За кориштење апликације неће бити потребна претходна регистрација нити пријављивање корисничким налогом.
Услуга ће бити прилагођена рачунарима, паметним телефонима и таблетима, а њено кориштење биће омогућено од недјеље, 1. новембра.
За путнике из Босне и Херцеговине важно је нагласити да нова услуга не значи увођење додатних царинских дажбина, већ омогућава да се постојеће обавезе пријаве и плате електронским путем, прије доласка на границу.
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