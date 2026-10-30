Провјерите пасош прије поласка на пут: Због овога могу да вас задрже

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пасош може бити важећи још неколико година, али то не значи да путник неће имати проблема приликом преласка државне границе.
Један од разлога за додатну контролу може бити фотографија која више не одговара стварном изгледу особе која путује.
Такве ситуације нису ријетке, посебно код дјеце и младих, али и код одраслих особа које су у међувремену значајно промијениле изглед.
Многи грађани вјерују да је најважније да пасош није истекао и да није физички оштећен. Међутим, гранична полиција током контроле мора моћи утврдити да је особа која предаје документ заиста његов законити носилац.
Према правилима која се примјењују на вањским границама шенгенског простора, провјера идентитета путника представља један од основних дијелова граничне контроле.
То значи да полицајац не провјерава само датум истека пасоша, него и вјеродостојност документа те идентитет особе која га користи.
Хроника
Откривен могући узрок пада хеликоптера код Брчког: Није људски фактор
Ако постоји сумња да особа која стоји испред полицајца није иста особа која је приказана на фотографији, могу се провести додатне провјере.
У таквим случајевима полиција може користити биометријске податке садржане у електронском пасошу, укључујући фотографију лица и друге доступне биометријске идентификаторе.
Шенгенски прописи предвиђају биометријску провјеру када постоје сумње у вјеродостојност путне исправе или идентитет њеног носиоца.
То, међутим, не значи да ће свака промјена фризуре, пуштање браде или ношење наочала аутоматски довести до одбијања преласка границе.
Кључно је може ли надлежни службеник поуздано утврдити идентитет путника.
Посебну пажњу требају обратити родитељи дјеце која имају пасоше издане прије неколико година.
Дијете које је фотографисано са двије године данас може имати потпуно другачији изглед. Иако се ради о природним промјенама током одрастања, оне понекад могу отежати утврђивање идентитета.
Због тога родитељи требају прије путовања провјерити одговара ли фотографија у пасошу тренутном изгледу дјетета у довољној мјери да је могуће поуздано потврдити његов идентитет.
Слични проблеми могу настати и код особа које су имале значајне оперативне захвате на лицу, повреде које су промијениле изглед или велике физичке промјене.
Посебно је занимљиво шта о томе кажу хрватски прописи.
Република Српска
Противправно наметнути "закони" високих представника морају бити поништени
Према службеним информацијама Министарства унутарњих послова Републике Хрватске, хрватски држављанин не смије се служити изданом путовницом ако фотографија у документу не одговара његовом изгледу.
То значи да у Хрватској постоји изричито правило према којем је потребно замијенити путовницу када је промјена изгледа таква да фотографија више не одговара њеном носиоцу, преноси ГП Маљевац.
Грађани притом не морају чекати да постојећа путовница истекне како би поднијели захтјев за издавање нове
Када су у питању држављани Босне и Херцеговине, током преласка границе такођер се провјерава идентитет особе и вјеродостојност путне исправе.
Према прописима Граничне полиције БиХ, службеници могу обављати додатне провјере особа и докумената када постоје оправдане сумње.
Ако фотографија изазове недоумице, путник може бити упућен на другу линију граничне контроле, гдје се проводе детаљније провјере.
Такво поступање не значи аутоматски да је пасош фалсификован или да је особа починила прекршај. Полиција мора утврдити одговара ли документ особи која га користи.
Важно је знати да посједовање других докумената, попут возачке дозволе или боравишне картице, не замјењује аутоматски прописану путну исправу. Ипак, додатни идентификацијски документ може помоћи приликом разјашњавања идентитета.
Путници којима се изглед значајно промијенио требају се прије путовања обратити надлежном органу који издаје пасоше и провјерити потребу за замјеном документа.
Ако се проблем појави током путовања у иностранству, корисно је контактирати дипломатско-конзуларно представништво државе чији је путник држављанин.
Посебну пажњу потребно је обратити прије путовања авионом. Осим граничне полиције, путне документе провјеравају и авиокомпаније, које могу одбити укрцавање ако идентитет путника или испуњеност услова за путовање није могуће поуздано потврдити.
Зато чак ни пасош с важећим датумом истека није потпуна гаранција да путник неће бити задржан ради додатне провјере идентитета на граничном пријелазу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму