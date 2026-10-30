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Шта ће бити са Кристoм Пајк? Преживјела смртоносну инјекцију

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30.10.2026 10:04

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На овој слици са видеа који је обезбједила WBIR-TV, Криста Пајк плаче након што је осуђена на смрт 30. марта 1996. године у Ноксвилу, Тенеси.
Фото: Таnjug/WBIR-TV via AP

Гувернер америчке савезне државе Тенеси Бил Ли сматра да ће смртна казна Кристи Пајк остати на снази, упркос томе што је прошлог мјесеца преживјела неуспјело погубљење смртоносном инјекцијом.

Пајкова (50), која је осуђена на смрт због језивог убиства своје колегинице Колин Слемaр 1995. године, требало је да постане прва жена погубљена у Тенесију након више од 200 година. Међутим, ушла је у историју као прва затвореница у САД која је преживјела извршење смртне казне.

„Када је ријеч о особи попут Кристе Пајк и њеном злочину, она је и даље у затвору у складу са законима савезне државе Тенеси. Претпостављам да ће њена казна остати иста као и прије, осим ако судови не одлуче другачије“, поручио је гувернер Ли.

Тражили помиловање због тортуре, он обуставио сва погубљења

Адвокати Кристе Пајк раније су апеловали на гувернера да јој ублажи казну, тврдећи да је њихова клијент „претрпјела казну тежу од било које друге особе у историји смртне казне у САД“.

Након овог незабиљеженог скандала, гувернер Ли је обуставио сва извршења смртних казни у Тенесију до краја године и наредио независну истрагу како би се утврдило шта је пошло по злу.

Мајка убијене дјевојке, Меј Мартинез, поручила је да јој држава дугује велику извињење. „Убила је моју кћерку и не желим да видим да било ко више буде повријеђен као она“, рекла је ожалошћена мајка, преноси Њујорк пост.

Уболи је чак десет пута и убризгали двије дозе отрова

Пајкова је хитно превезена у болницу након што је преживјела чак двије дозе пентобарбитала, силног лијека који се користи за егзекуције. Током неуспјелог погубљења у затвору у Нешвилу, крвници су је наводно уболи са најмање десет игала.

Данима је била без свијести у критичном стању, а љекарска струка је чак сумњала да је наступила мождана смрт. Међутим, догодило се чудо - 6. октобра се неочекивано пробудила из коме.

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погубљење

Црна хроника свијет

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