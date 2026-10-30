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Руски трик за зимницу: У кисели купус стављају ово, укус је невјероватан

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30.10.2026 09:56

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Руски трик за зимницу: У кисели купус стављају ово, укус је невјероватан

Када се припрема зимница, свака кућа има свој поступак који се годинама понавља. Неко у купус додаје ловор, неко бибер у зрну, док се у појединим рецептима између главица или слојева сјеченог купуса налазе и колутови црне роткве.

Овај додатак често се представља као руски трик за бистар расол и купус који се не квари. Ипак, ротква није гаранција успјешног кисељења, нити може да надокнади погрешну количину соли, неодговарајућу температуру или купус који вири изнад течности. Њена улога прије свега је у укусу, док за добро припремљену зимницу остају пресудни поступак, чистоћа посуде и услови у којима ферментација протиче.

Шта црна ротква даје киселом купусу?

Црна ротква има изражен, помало љуткаст укус, па може бити занимљив додатак онима који воле интензивнију зимницу. Током ферментације мијења укус и текстуру, упија расол и може се послужити уз купус, пасуљ или печено месо.

Међутим, тврдњу да она спречава кварење и одржава расол потпуно бистрим не треба узимати као провјерено правило. За такав ефекат нема довољно поузданих доказа, а додавање поврћа напамет не би требало да замијени провјерен рецепт. Ни благо замућење расола само по себи не значи да је купус пропао, а бистрина није једино мјерило исправности зимнице.

Важна правила за успјешно кисељење купуса

Ако немате мјеста за буре, мању количину купуса можете припремити у одговарајућој стакленој тегли. Посуда мора бити чиста и неоштећена, а купус све вријеме потпуно прекривен расолом. За притискање користите чист тег намијењен контакту са храном, јер дијелови који остану изнад површине могу покренути развој нежељених микроорганизама.

Количину соли немојте одређивати од ока нити је смањивати због укуса, јер со има кључну улогу у безбедности и очувању текстуре. Такође, важно је разликовати температуру за кисељење од температуре за чување готовог купуса. Уколико примијетите трулежан мирис, слузаву текстуру или видљиву буђ, купус немојте пробати нити покушавати да га спасите додавањем роткве.

(Она.рс)

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Тагови :

кисели купус

купус

Зимница

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