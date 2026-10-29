Дрва слабије грију, а пелет пропада: Ево гдје многи гријеше при складиштењу

Аутор:АТВ редакција
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Неправилно складиштење огрјевног дрва и пелета може знатно смањити њихову учинковитост, повећати потрошњу и узроковати проблеме с пећима и димњацима, због чега је важно осигурати одговарајуће услове чувања.
Многа кућанства већ су осигурала огрјев за надолазећу зиму, но начин на који се дрва и пелет складиште може знатно утицати на квалитету гријања и укупне трошкове.
Влага је један од највећих проблема јер смањује топлинску учинковитост горива. Влажна дрва ослобађају мање топлине, стварају више дима и придоносе накупљању чађе у пећима и димњацима, док пелет због влаге може изгубити своја својства и постати неупотребљив.
Свјеже посјечено дрво садржи између 40 и 50 посто влаге, а за учинковито изгарање у пећима и каминима удио влаге требао би бити мањи од 20 посто.
Према препорукама америчке Агенције за заштиту околиша (ЕПА), огрјевна дрва потребно је сушити најмање шест мјесеци, а прије кориштења препоручује се провјерити њихову влажност посебним мјерачем.
Такви уређаји доступни су у трговинама алатом и омогућују једноставну провјеру јесу ли дрва довољно сува за ложење.
За правилно сушење важно је осигурати добру циркулацију зрака. Дрва је најбоље држати на отвореном, подигнута од тла и заштићена од оборина само с горње стране.
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Потпуно прекривање дрва може имати супротан учинак јер спрјечава струјање зрака и задржава влагу, чиме се продуљује вријеме сушења.
Једноставно рјешење је слагање дрва на дрвене палете или греде како не би била у изравном додиру с тлом.
Затворени простори попут подрума и гаража нису увијек прикладни за сушење свјеже посјечених дрва, особито ако немају одговарајућу вентилацију.
У таквим се увјетима влага може задржавати, а процес сушења знатно успорити.
Ипак, сува гаража или подрум могу послужити за чување већ осушеног огрева, под условом да је простор заштићен од влаге, преноси Ало.рс.
Уношење неколико цјепаница у кућу непосредно прије ложења може бити корисно, али не може замијенити дуготрајно и правилно сушење.
Пелет је посебно осјетљив на влагу
За разлику од огревног дрва, пелет може изгубити употребну вриједност ако упије превише влаге.
Због своје структуре пелет лако упија влагу из околине, након чега може набубрити, почети се распадати и постати мање учинковит при изгарању.
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Влажан пелет може узроковати и проблеме у раду пећи, укључујући зачепљење сустава за дозирање горива.
Произвођачи зато препоручују његово складиштење у сухим просторима, заштићенима од продора воде и кондензације.
Релативна влажност зрака у простору за складиштење не би требала прелазити 80 посто тијеком године.
Сува гаража, спремиште или шупа могу бити прикладни за чување пелета, под условом да вреће нису изложене влази.
Дуготрајно држање врећа на отвореном није препоручљиво јер влага може поступно продријети кроз амбалажу и нарушити квалитету горива.
Једна од честих погрешака при складиштењу пелета јест одлагање врећа изравно на под.
Влага из подлоге или вода која се задржава након кише може доћи у контакт с амбалажом и поступно оштетити гориво.
Једноставно и учинковито рјешење је постављање дрвених палета испод врећа с пелетом, чиме се спречава израван додир с подлогом и смањује могућност упијања влаге.
Правилно складиштење огрјевног дрва и пелета не захтијева велика улагања, али може придонијети учинковитијем гријању, мањој потрошњи горива и избјегавању непотребних трошкова тијеком зимских мјесеци.
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