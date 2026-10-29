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Призор обилази регион: Супруга се брутално осветила љубавници

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29.10.2026 14:25

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Призор обилази регион: Супруга се брутално осветила љубавници

Фотографија аутомобила ишараног осветничком поруком на једном паркингу у Ријеци привукла је велику пажњу на друштвеним мрежама.

На једном паркингу испред стамбене зграде судећи по регистарским ознакама сусједног аутомобила, освануо је сиви Пежо с врло јасном поруком.

Преко цијелих врата неко је црним спрејем исписао:

"Кур**, остави ми мужа".

Овај призор веома брзо обишао је цијели регион.

Освета љубоморне жене
Освета љубоморне жене
Редит

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Тагови :

Љубомора

љубавница

корона вирус

превара

Освета

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