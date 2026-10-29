Призор обилази регион: Супруга се брутално осветила љубавници

Аутор:АТВ редакција
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Фотографија аутомобила ишараног осветничком поруком на једном паркингу у Ријеци привукла је велику пажњу на друштвеним мрежама.
На једном паркингу испред стамбене зграде судећи по регистарским ознакама сусједног аутомобила, освануо је сиви Пежо с врло јасном поруком.
Преко цијелих врата неко је црним спрејем исписао:
"Кур**, остави ми мужа".
Овај призор веома брзо обишао је цијели регион.
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