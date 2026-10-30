Добра зарада: Ово воће у првој години може донијети и до 80.000 евра

Аутор:АТВ редакција
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Док се многи боре са инфлацијом, растућим цијенама и несигурним тржиштем, неки предузимљиви људи у Србији озбиљно су се обогатили - узгајајући воће и поврће. Али не било које.
Постоје културе које доносе вишеструко већи профит по хектару у односу на традиционалне, а инвестирање у њих постаје све популарније.
Друштво
Стиже пола метра снијега
Боровница је већ годинама најисплативије воће у Србији. Цијена килограма у извозу иде и до 8 евра, док су домаће цијене ниже, али и даље уносне.
Принос: 10–12 тона по хектару (у пуној родности)
Бруто приход: и до 80.000 евра по хектару годишње
Трошкови: високи на почетку (саднице, систем за наводњавање, противградна мрежа), али се инвестиција исплати у 3–5 година
Примјер успјеха: Произвођач из околине Шапца засадио је 5 хектара боровница и већ треће године забиљежио нето профит од 150.000 евра.
Боровницаши из околине Лознице, Ивањице и Ариља данас возе скупе аутомобиле и извозе у Њемачку, Холандију, Русију и УАЕ.
Улагање у воће и поврће може бити веома исплативо, али захтева знање, планирање и озбиљан рад. Паметним избором културе и добрим пласманом, могуће је обезбедити приход који надмашује просечне плате у многим другим секторима, пише Данас.
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