Стиже пола метра снијега

У Србији до краја ове и почетком наредне седмице претежно облачно и релативно свјеже, са кишом, а на високим планинама и са снијегом, најавио је Републички хидрометеоролошки завод.

"Од средине наредне седмице суво уз дјелимично разведравање", наводи РХМЗ.

Марко Чубрило, који се бави метеорологијом, за наредне дане најављује претежно сунчано и све хладније вријеме уз слабу кишу.

Према његовој прогнози, од 1. до 5. новембра могуће је јаче погоршање времена, са обилнијим падавинама, посебно у источним дијеловима региона, док се на планинама очекује снијег.

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Од 5. до око 10. новембра преовлађиваће углавном суво, али релативно хладно вријеме. Након тога могуће је ново погоршање праћено додатним захлађењем.

Чубрило истиче да за сада, до око 13. новембра, нема назнака јачања атлантског струјања које би донело топлије вријеме.

"До викенда претежно облачно и углавном суво, само понегдје ће бити слабе кише, док је преко 1.300 метара надморске висине могућ слаб снијег. Максимуми углавном од седам до 14 степени Целзијуса. За викенд и даље претежно облачно и све чешћу појаву кише, док је јаче погоршање уз конкретнију кишу могуће у недјељу када се очекује развијање циклона над Сицилијом. У таквом случају тај циклон би се споро преко Јонског мора премјештао ка Грчкој и утицао на вријеме код нас, посебно над источним и средишњим дијеловима региона", наводи Чубрило на свом Фејсбук профилу и додаје:

"Како би се центар тог система задржавао источније од нас цијели регион би био у његовом хладном сектору те би температуре биле знатно испод просјека уз појачан сјеверни вјетар и јаку до олујну буру дуж Јадрана. Уколико путања циклона остане таква каквом је тренутно виде велика већина нумеричких модела изгледна је обилна киша и то прије свега над Црном Гором, већим дијелом Србије, истоком Хрватске, источним и средишњом Босном и Херцеговином док ће западније бити мање падавина".

Гдје ће пасти највише снијега

Према његовој најави на планинама Црне Горе, западне и југозападне Србије као источне и централне Босне и Херцеговине посебно преко 900 метара надморске висине може услиједити формирања конкретнијег сњежног покривача, висине од 25 до 50 центиметара.

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"Сњежна граница би се спустила на око 800 метара надморске висине. Почетком сљедеће недјеље максимуми углавном од четири до осам степени Целзијуса. Престанак падавина уз смањење облачности се очекује тек у сљедећу сриједу и до тада би при актуелној синоптици над већим дијелом Црне Горе, Србије, истока Хрватске, источне и централне Босне и Херцеговине пало од 20 до 80 милиметара талога што би значајно смањило дефицит површинске и дубинске влаге. Видјећемо наредних дана да ли ће се тренутна синоптика одржати", поручује Чубрило.

(Б92)