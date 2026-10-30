Заборављени обичаји за Лучиндан: Ово су радили да заштите кућу од несреће

Аутор:АТВ редакција
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Док се домаћини припремају за обиљежавање Лучиндана, једне од познатих јесењих слава, стара народна вјеровања подсјећају на вријеме када се по понашању животиња и знацима у природи наслућивало каква зима долази.
Овај празник посвећен Светом апостолу и јеванђелисти Луки, који се прославља 31. октобра, од давнина је праћен обичајима чији је циљ био заштита дома и стоке, при чему је посебно занимљив био обичај опасивања торова концем.
Народне изреке попут „Свети Лука, снијег до кука“ и „Иде Лука, ето вука“ свједоче о томе да се крај октобра сматрао преломним тренутком и наговјештајем хладнијих дана, али и опасности за домаће животиње од дивљих звери.
Један од најнеобичнијих обичаја који се везу је за уочи и сам дан Лучиндана јесте опасивање торова концем. У појединим крајевима домаћини су око простора гдје су боравиле овце везивали конац, вјерујући да на тај начин стварају заштитну границу коју вукови неће смјети да пређу.
Друштво
Ово данас сви бацају, а некада се од тога лијепо зарађивало
У сеоским заједницама гдје је сточарство представљало главни извор опстанка, губитак стоке могао је озбиљно да угрози породицу. Иако данас ова пракса има искључиво симболичан карактер и чува се као дио народног насљеђа, она показује колико су се наши преци ослањали на традицију у борби са суровом природи.
Поред заштите торова, велика пажња посвећивана је процјени времена. Вјеровало се да домаћин на дан празника треба рано ујутру да обиђе тор и погледа како животиње леже:
Подвијене ноге код оваца тумачиле су се као наговјештај оштре и дуге зиме.
Опуштеније понашање најављивало је блаже временске прилике и мирнији период.
Такође, у појединим јужним крајевима вјеровало се да први гост који тог дана закорачи у кућу симболично наговјештава каква ће бити наредна година, због чега се његовом доласку поклањала посебна пажња.
Свети апостол и јеванђеље Лука био је један од седамдесеторице Христових ученика, образован човјек, лекар, писац једног од четири јеванђеља и Дјела апостолских, као и први иконописац коме се приписује израда првих икона Богородице. Због тога се поштује као заштитник љекара, болесних, умјетника и иконописаца.
Породице које га славе као крсну славу дан уочи празника посвећују припреми славског колача, жита, вина и дома, уз обавезно његовање мира, праштања и породичног заједништва, избјегавајући свађе и љутњу, преноси Курир.
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