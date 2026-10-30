Најгори дан у историји Гугла

Аутор:АТВ редакција
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Акције Гуглове матичне компаније Алфабет у четвртак су пале за готово 13 одсто, што је највећи једнодневни пад у историји компаније.
Тиме је избрисано око 500 милијарди долара њене тржишне вриједности, а снажан пад негативно се одразио и на америчке берзе, посебно на технолошки индекс Наздак, пише "Вол Стрит Журнал".
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Главни разлог забринутости инвеститора јесу слабији пословни резултати и све већи трошкови развоја вјештачке интелигенције. Гугл се суочава са проблемом јер технологија у коју улаже милијарде долара почиње да угрожава његов најважнији извор прихода – интернет оглашавање.
Компанија је у сриједу објавила да је њен сектор Гугл Сервисес, који обухвата претраживач, Јутјуб и претплатничке услуге, у трећем кварталу остварио приход од 96,3 милијарде долара. Аналитичари су очекивали 98,5 милијарди долара.
Истовремено, успорава се раст прихода од Гугловог претраживача. У првом кварталу износио је 19 одсто, у другом 17 одсто, а у трећем 12 одсто.
Гугл годинама остварује огромне приходе приказивањем огласа међу резултатима интернет претраге. Када корисник кликне на спонзорисани линк, оглашивач плаћа Гуглу.
Међутим, развој вјештачке интелигенције мијења такав начин претраживања. Умјесто листе линкова, корисници све чешће добијају директне одговоре које генерише вјештачка интелигенција, због чега имају мању потребу да кликћу на огласе.
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Директор пословања компаније Гугла Филип Шиндлер признао је да компанија тренутно мање зарађује од претрага заснованих на вјештачкој интелигенцији него од традиционалних претрага. То се догађа упркос томе што укупан број претрага расте најбржим темпом у посљедњих пет година.
Гугл зато постепено уводи огласе у свој АИ Моде, односно режим претраживања који користи вјештачку интелигенцију, и проширује њихову доступност широм свијета.
Додатни проблем представљају огромни трошкови развоја нових АИ модела и изградње центара за обраду података. Компанија је пријавила веће оперативне трошкове од очекиваних, као и негативан слободни новчани ток.
Притисак на Гугл расте и због конкуренције, прије свега компаније ОпенАИ, која стоји иза Чет Џи Пи Тија.
ОпенАИ је у фебруару почео да тестира огласе међу корисницима Чета у САД, а током љета објавио је да је на путу да оствари годишњи приход од оглашавања од милијарду долара.
Компанија је недавно саопштила и да је више од 100.000 оглашивача већ покренуло кампање на Чету, као и да су огласи доступни у 89 земаља.
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Ипак, стручњаци упозоравају да ОпенАИ за сада не преузима значајнији део Гуглових прихода од оглашавања. Већина компанија тек тестира нови облик оглашавања, без већег смањивања буџета намијењених Гуглу.
Аналитичари компаније ЊуСтрит Рисерч сматрају да ће Гугл остати под притиском све док не увјери инвеститоре да може да задржи профитабилност свог претраживача и истовремено повећа зараду од вјештачке интелигенције.
Према њиховим процјенама, опоравак повјерења инвеститора могао би да потраје до прве половине 2027. године.
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