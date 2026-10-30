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Очинство га коштало посла: Добио отказ због дјетета, па добио 7.500 евра

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30.10.2026 11:25

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Човјек у одјелу са љутитим изразом лица вришти на телефон у канцеларији.
Фото: pexels/Moose Photos Follow

Шпански суд поништио је отказ возачу-механичару који је остао без посла само дан након што је послодавца обавијестио да ће затражити одсуство због очинства.

Пошто компанија није успела да докаже да радник није задовољио током пробног рада, суд је оцијенио да је ријеч о дискриминацији, те наложио његово враћање на посао, исплату свих заосталих зарада и 7.501 евро на име нематеријалне штете.

Радник се у компанији запослио 4. августа 2025. године на неодређено вријеме, уз уговорени пробни рад од четири мјесеца и бруто мјесечну плату од 2.164,46 евра.

Послао поруку преко апликације Вотсап, па сутрадан остао без посла

Само три дана након запошљавања, односно 7. августа, радник је путем апликације Вотсап послао поруку послодавцу у којој је навео да ће, када за то дође вријеме, затражити законом предвиђено одсуство због рођења детета.

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Већ наредног дана, компанија га је обавијестила о раскиду уговора уз образложење да није задовољио на пробном раду. Сматрајући да је прави разлог отказа његова најава породичног одсуства, радник је одлучио да правду потражи на суду.

Послодавац није понудио конкретне доказе за отказ

Првостепени суд у Леону најприје је одбио његов захтјев, али је Виши суд правде Кастиље и Леона у другостепеном поступку преиначио одлуку. Суд је истакао да послодавац има право да раскине уговор током пробног рада, али да притом не смије да крши основна права запослених нити да доноси дискриминаторне одлуке.

Посебно је наглашено да временски след догађаја отказ уручен само дан након најаве одсуства представља озбиљну индицију дискриминације. Пошто је компанија само поновила тврдњу о незадовољавајућем раду, без нуђења конкретних доказа, суд је закључио да послодавац није отклонио сумњу у дискриминаторну природу отказа.

Оштећеном раднику припада заостала зарада и одштета

Пресудом је наложено да се радник врати на исто радно мјесто и да му се исплате све зараде које није примио од тренутка отпуштања, по стопи од 71,16 евра дневно. Поред тога, одређена је и одштета од 7.501 евро због нематеријалне штете, у складу са шпанским прописима који предвиђају оштре новчане казне за тешке повреде радничких права.

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Ово није усамљен случај у Шпанији. Виши суд правде Кантабрије је 2024. године такође поништио отказ возачу-механичару који је отпуштен двије недјеље након што је обавијестио фирму о очекивању дјетета. Пресуде јасно потврђују став правосуђа да пробни рад не може бити покриће за дискриминацију радника због коришћења законом загарантованих породичних права, преноси Курир.

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Отказ

отац

послодавци

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