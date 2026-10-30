Сусрет који ће памтити: Огромна бијела ајкула пришла сурферу с леђа

Аутор:АТВ редакција
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Џоел Хендрикс сурфовао је 35 година, а да никада није видио ајкулу. Због тога се са сином често шалио да та праисторијска створења можда уопште не постоје.
Међутим, недавно је доживио сусрет који ће дуго памтити. Док је сурфовао код океана на калифорнијској обали, приближила му се огромна велика бијела ајкула и попрскала га репом.
"Ајкула ме је управо мало попрскала", нашалио се Хендрикс након сусрета.
Велика бијела ајкула појавила се око 10.30 у близини авеније Пир, гдје је у мору била група сурфера.
Сусрет је дроном снимио локални сурфер Дејвид Стајнер, који на Инстаграм профилу редовно објављује снимке ајкула.
Његови видео-снимци већ су неколико пута привукли велику пажњу, а овај снимак је до сада прикупио више од 50.000 прегледа.
Хендрикс је испричао да је прво примијетио дрон који је летио тридесетак метара од њега, на висини од свега три метра изнад мора. Будући да познаје Стајнера, претпоставио је да дрон снима неку морску животињу у близини.
"Нисам се плашио. У почетку сам био више радознао. Нисам знао колико је животиња велика ни о чему се тачно ради. Нисам чак био ни потпуно сигуран да је ајкула", испричао је Хендрикс, преноси Мајами хералд.
Убрзо је отприлике два метра иза себе угледао сјенку, а затим и пераје које је изронило из мора.
"То ме је изненадило. Кад је допливала иза моје даске, помислио сам: 'Вау, ово је стварно велика риба'", присјетио се.
Процијенио је да је ајкула била дуга између четири и пет метара, знатно дужа од његове даске за сурфовање. Животиња је затим нагло промијенила смјер, попрскала га репом и наставила да плива, преноси Индекс.
Да ли се сурфер плаши поновног уласка у море?
"Нисам имао времена за панику. Само сам помислио да више не желим да будем тамо", рекао је Хендрикс.
Ајкула се удаљила од групе сурфера и нестала у морској пјени, а један од њих замало је даском прешао преко ње. Хендрикс се потом окренуо и кренуо према обали.
Упркос необичном сусрету, каже да се не плаши да поново уђе у море. Већ сљедећег дана планирао је да поново сурфује, можда нешто ближе пристаништу Пизмо Бич.
"Не брине ме повратак у море. Сви ми дубоко у себи знамо да су ајкуле увијек негдје у близини", рекао је.
Додао је да су му управо Стајнерови снимци помогли да се осјећа сигурније јер показују како ајкуле често пливају у близини сурфера, а да их притом не дирају.
"Људи их углавном не занимају. Само пливају унаоколо и гледају своја посла", објаснио је.
Хендрикс је нагласио да ајкули не жели ништа лоше. Свјестан је да је океан њен природни дом, а да су људи тамо само гости.
"Ми смо овдје само у посјети. Већина нас захвална је што уопште имамо прилику да будемо у мору и уживамо у невјероватном мјесту у којем живимо", закључио је.
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