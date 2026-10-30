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Аутобус пун дјеце се закуцао у зграду

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30.10.2026 12:56

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Несрећа у Њемачкој
Фото: Screenshot / X

Тешка саобраћајна несрећа догодила се у петак ујутро у њемачком граду Бад Олдеслое, недалеко од Хамбурга, када је редовни аутобус пун дјеце и другим путницима прешао преко кружног тока и ударио у зид стамбене зграде.

Према посљедњим информацијама, повријеђено је око 20 особа, а четири су биле у животној опасности.

Несрећа се догодила око 7:20 сати у улици Силцберг, у близини раскрснице с улицом Курпаркаллее. Аутобус је из још неутврђених разлога прешао преко кружног тока, након чега је силовито ударио у вишеспратну стамбену зграду.

У аутобусу се у тренутку несреће налазило више путника, међу којима и дјеца. Према извјештајима њемачких медија, неколико особа задобило је тешке повреде.

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Возачица аутобуса такође је тешко повријеђена и остала је заробљена у возилу. Ватрогасци и спасилачке екипе морали су користити специјалну опрему како би је извукли из смрскане кабине.

У акцији спашавања учествовало је више од стотину припадника полиције, ватрогасних и медицинских служби. Повријеђенима је пружена помоћ на мјесту несреће, а подручје око зграде потпуно је затворено за саобраћај.

Према писању њемачких медија, међу повријеђенима су и особе које су се у тренутку удара налазиле у стамбеној згради.

Стручњаци провјеравају опасност од урушавања

Силина удара изазвала је велика оштећења на згради, због чега је на мјесто несреће позван грађевински стручњак који треба процијенити стабилност објекта и утврдити постоји ли опасност од урушавања.

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Извлачење аутобуса из оштећеног објекта одгођено је док се не заврши процјена сигурности зграде.

За породице повријеђених путника и родитеље дјеце која су била у аутобусу отворено је посебно мјесто за прихват и информисање у згради окружног вијећа у Бад Олдеслоу.

Узрок несреће за сада није познат, а полиција наставља истрагу како би утврдила због чега је аутобус прешао преко кружног тока и завршио у стамбеној згради.

(Радиосарајево)

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