Аутобус пун дјеце се закуцао у зграду

🚍 WENN BUSSE ZU COMPUTERN WERDEN: WER SCHÜTZT UNS VOR DIGITALEN RISIKEN? Die Verkehrswelt verändert sich. Moderne Elektrobusse sind längst rollende Computersysteme. Motorsteuerung, Bremsassistenten, Sensoren, Kameras, GPS, Batteriemanagement und Fahrzeugdiagnose werden elektronisch gesteuert. Das bringt Fortschritt und neue Möglichkeiten. Aber es wirft auch eine entscheidende Frage auf: Wie sicher sind diese Systeme wirklich? Ein Blick auf einige Ereignisse in Europa im Jahr 2026: 🔴 HAMBURG-BERGEDORF – 30. AUGUST 2026 Ein Elektrobus der VHH-Linie 124 kam von der Straße ab und prallte gegen zwei Laternenmasten. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Vier Fahrgäste blieben unverletzt. Die Unfallursache wurde untersucht. 🔴 GÖTEBORG, SCHWEDEN – 25. MAI 2026 Ein autonom fahrender Elektrobus vom Typ Karsan e-ATAK kollidierte mit einer Straßenbahn. Der Bus hatte zuvor gebremst und wurde von hinten getroffen. Niemand wurde verletzt. Besonders interessant: Es handelte sich um einen Bus mit autonomer Fahrtechnik und einem Sicherheitsfahrer an Bord. 🔴 LONDON, GROSSBRITANNIEN – 24. JUNI 2026 Ein elektrischer Doppeldeckerbus geriet in einem Busdepot in Brand. Das Fahrzeug und zwei Ladestationen wurden zerstört. Verletzte gab es nicht. Die Brandursache wurde untersucht. 🔴 BAD OLDESLOE, DEUTSCHLAND – 30. OKTOBER 2026 Ein Schulbus mit rund 20 Kindern prallte gegen eine Hauswand. Es gab Verletzte. Auf dem Fahrzeug warb Autokraft mit „Unter 100 % Ökostrom“. Ob es sich tatsächlich um einen Elektrobus handelte, ist bislang nicht bestätigt. WAS VERBINDET DIESE ENTWICKLUNG? Wir müssen anfangen, Verkehrssicherheit auch aus einer digitalen Perspektive zu betrachten. Denn wenn immer mehr Fahrzeugfunktionen durch Computer und Software gesteuert werden, entstehen auch neue Angriffsmöglichkeiten. Computer können gehackt werden. Software kann manipuliert werden. Sensoren können falsche Informationen liefern. Fernwartungssysteme können Sicherheitsrisiken darstellen. Norwegen hat bereits 2025 bei Untersuchungen von Elektrobussen der Hersteller Yutong und VDL mögliche Cybersecurity-Risiken durch Fernwartungsverbindungen thematisiert. Das bedeutet nicht, dass einer der genannten Unfälle durch einen Hackerangriff verursacht wurde. Dafür gibt es keine Belege. Aber wir müssen folgende Fragen stellen: Wie gut sind Brems- und Lenksysteme gegen digitale Manipulation geschützt? Können externe Zugriffe sicher von kritischen Fahrzeugsteuerungen getrennt werden? Was passiert, wenn Sensoren oder Computersysteme falsche Informationen liefern? Gibt es unabhängige Notfallsysteme, wenn die Software versagt? Werden Elektrobusse regelmäßig und unabhängig auf Cyberangriffe und Softwarefehler geprüft? MEINE FORDERUNG: Wir brauchen nicht nur moderne Elektrobusse. Wir brauchen cyberresistente Fahrzeuge mit mehrfach abgesicherten Sicherheitssystemen. Gerade bei Schulbussen, in denen Kinder transportiert werden, darf die Sicherheit niemals von einer einzigen Software, einem Sensor oder einer Internetverbindung abhängen. Die Zukunft der Mobilität ist digital. Aber technischer Fortschritt muss immer auch Sicherheitsfortschritt bedeuten. Ein Bus darf niemals zum Sicherheitsrisiko werden, nur weil wir vergessen haben, dass auch Computer Fehler machen und angegriffen werden können. #Elektromobilität #Elektrobusse #Cybersecurity #ITSecurity #Verkehrssicherheit #Schulbus #Digitalisierung #KI #ÖPNV #Datensicherheit