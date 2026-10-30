Експлозија затресла цијели град: Разорена НАТО фабрика оружја за Украјину

Аутор:АТВ редакција
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Снажна експлозија догодила се у петак ујутру у фабрици муниције у шпанском граду Гранади, која производи артиљеријску муницију и компоненте за ракете, а међу чијим је купцима и Украјина.
Према посљедњим информацијама шпанских медија, најмање три особе су лакше повријеђене, док полиција интензивно истражује узрок детонације.
Експлозија се догодила 30. октобра, нешто прије девет часова, у фабричком комплексу у насељу Ел Фарге, на периферији Гранаде. Снажан ударац чуо се и у околним мјестима, а изнад постројења подигао се велики облак дима. Шпанска служба за ванредне ситуације примила је више од 30 позива узнемирених грађана, након чега су на лице мјеста хитна упућени ватрогасци, Национална полиција, Цивилна гарда, медицинске екипе и специјализовани стручњаци за деактивирање експлозивних средстава (СУПДЕ).
Према првим резултатима истраге, експлозија се догодила у строго контролисаном дијелу фабрике намијењеном за испитивање и уништавање експлозивног материјала.
Синдикат УГТ саопштио је да је највјероватније дошло до техничког проблема током рутинског испитивања муниције. Простор је у том тренутку био обезбијеђен, а запослени нису били непосредно уз мјесто детонације. Полиција је првобитно пријавила двије повријеђене особе, док је синдикат касније потврдио да су три радника задобила лакше повреде слуха. На срећу, теже повријеђених нема, а материјална штета према досадашњим процјенама није велика.
Фабрика у Ел Фаргеу један је од значајнијих шпанских произвођача барута, артиљеријске муниције различитих калибара, минобацачких граната и компоненти за ракетне системе. Од 2020. године налази се у власништву словачке групације МСМ, која послује у оквиру чехословачке индустријске групације ЦСГ.
Предузеће је претходних година знатно повећало производњу због наглог раста потражње за војном опремом, посебно након избијања сукоба у Украјини. Фабрика, чије је затварање својевремено било разматрано, у међувремену је проширила капацитете и утростручила број запослених.
Да ово постројење директно снабдијева Украјину муницијом потврђено је и 13. октобра, када је камион који је превозио минобацачке гранате и други експлозивни материјал из фабрике изгубио дио терета на путу код Гранаде. Шпанска државна телевизија РТВЕ тада је објавила да су ти пројектили били намијењени украјинским снагама. Полицијски стручњаци и даље прегледају мјесто јутрошњег инцидента како би утврдили сву динамику експлозије, преноси Информер.
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