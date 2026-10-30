Свекру и свекрви послужила отровне гљиве

Аутор:АТВ редакција
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Аустралијанки Ерин Патерсон (52), осуђеној за убиство три особе отровним печуркама, апелациони суд је одбацио жалбу и закључио да су њени злочини толико хладнокрвни и прорачунати да не би требало да има могућност условног отпуста.
Патерсон је прошлог јула осуђена на три доживотне казне затвора због убиства родитеља свог "отуђеног" супруга и његове тетке, којима је у јулу 2023. године послужила говедину Велингтон са отровним печуркама, пренио је ЦНН.
Осуђена је и на 25 година затвора због покушаја убиства четвртог госта, локалног пастора који је преживио након вишенедјељног лијечења у болници.
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Првобитном пресудом одређено је да мора да одслужи најмање 33 године затвора прије него што стекне право да тражи условни отпуст.
Међутим, троје судија апелационог суда закључило је да је ријеч о изузетно тешким злочинима, почињеним уз пажљиво планирање и низ обмана, због чега је укинут период без права на условни отпуст.
Патерсонини адвокати изнијели су седам основа за жалбу, тражећи ново суђење.
Суд је одбацио њихове приговоре на начин изолације поротника током суђења, као и на прихватљивост појединих доказа, укључујући податке са мобилног телефона који су је повезивали са мјестом на којем су пронађене отровне печурке, пренио је ЦНН.
Патерсон је тврдила да је печурке случајно додала у оброк, док је порота закључила да их је намјерно сакупила и припремила за убиства.
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Тужилаштво је навело да их је сушила у дехидратору који је бацила неколико дана након ручка.
На породичном ручку у њеној кући у јулу 2023. године отровани су Дон и Гејл Патерсон, Хедер Вилкинсон и њен супруг Ијан.
Троје гостију је преминуло, док је Ијан Вилкинсон преживио.
Апелациони суд оцијенио је да су убиства представљала "окрутно кршење повјерења".
Патерсон није показала емоције док је путем видео-линка из затвора пратила изрицање одлуке.
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