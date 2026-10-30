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Бањалучки полицајци спасили жену

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30.10.2026 13:17

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Бањалучки полицајци спасили жену
Фото: АТВ

Припадници Полицијске станице Обилићево спријечили су жену да скочи у ријеку Врбас у Бањалуци, рекао је начелник Полицијске управе Бањалука Ђурица Вукелић.

Вукелић је навео да су грађани јуче око 15 часова пријавили да се на шеталишту поред ријеке Врбас налази женска особа која се чудно понаша и одаје утисак да жели да скочи у ријеку.

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"Полицијски службеници су је спријечили да скочи, а потом је преузела служба хитне медицинске помоћи Бањалука ради указивања медицинске помоћи", рекао је Вукелић новинарима у Бањалуци.

Он је истакао да су полицијски службеници увијек спремни да одговоре на све безбједносне изазове и да су увијек ту у служби својих грађана, преноси "Блпортал".

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Тагови :

Бањалука

Полиција

спасавање

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