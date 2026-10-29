Папир трпи све, за разлику од топловодних цијеви – ускоро могуће скупље гријање

Аутор:Весна Азић
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Бањалучка топловодна мрежа одавно је одслужила своје. Чак 80 одсто цијеви је дотрајало. На хитну реконструкцију упозоравало се још прије десет година.
Систем, неким чудом, још увијек функционише. До када, не зна се, порука је Еко Топлане. Градске оце су, тврде, на проблеме у протекле три године упозорили 27 пута. Одговор добили нису. Папир, трпи све. За разлику од топловодних цијеви.
,, Ми смо своју законску обавезу испунили и упозоравали Град Бањалуку да и они морају да испуне своје законску обавезу. Они су упорно пропуштали. Шутња администрације да ускладе цијену са трошковима и једноставно данас смо ту гдје јесмо“, рекао је члан Управног одбора Еко топлана, Драгиша Зечевић.
Чекајући обнову цијеви, стиже и рачуница за пословање. Из топлане тврде да постојећа цијена гријања не покрива трошкове који су повећани за 84%. Још у јануару говорило се о поскупљењу од 25 одсто. Рјешење за њихово покривање врло брзо би се могло наћи у џеповима грађана.
,,Комерцијална предузећа морају да раде на једном тржишном принципу. Не може се нешто куповати за марку, продавати за пола марке. Без обзира колико то није мило неком чути, јер нико не воли поскупљење. Ми политичари често удварајући се грађанима, говоримо да смо против.. а то што нам пропадају градска предузећа- то ником ништа? Дакле, град има могућност да субвенционише ту цијену, или да одобри поскупљење“, рекао је одборник ПДП-а у Скупштини града Бања Лука, Драган Милановић.
Гријање се не може обезбиједити само одлуком о новој цијени. Дотрајале цијеви не могу се поправити новим обећањима. Било би добро да Бањалучани прије сваког наредног рачуна добију бар један конкретан одговор..када ће почети обнова мреже и које године ће престати да стрепе од сваке нове гријне сезоне.
,,Замислите ми проспемо топле воде у вриједности милион и по марака у земљу. Бањалука има подно гријање. Мора се наћи начин и модел да се што мање гурне рука у џеп грађана“, рекао је одборник Листе за правду и ред у Скупштини града Бањалука, Игор Мандић.
Узимајући у обзир да Приједор има четири пута мање корисника топлане од Бањалуке, а да се из градске касе издваја 4 пута више новца, јасно је да модел постоји. У граду на Врбасу изгледа, није проблем пронаћи новац, него одредити шта је прече.
,,Ако град Бањалука има пара за разноразне маркетиншке ствари, као што су најављивање тамо неких електричних бусева, или прављење споменика од скоро 2 милиона цару Лазару који је лијеп и доноси нови изглед града и нисам против тога. Онда свакако сматрам да постоје одређена средства које би служили као субвенција или грант према Еко топлани, а та тај терет не иде на рачун грађана“, рекао је одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука, Богољуб Зељковић.
Десет година чекања на обнову мреже Бањалучанима би могло стићи на наплату већ на наредној сједници Скупштине града. Градски оци, изгледа, немају, или не желе много тога да кажу. Одговора, по старом добром обичају, ни данас нема.
За скупље рачуне рјешење би се могло тражити по хитном поступку. За полагање сопствених, рок, изгледа, не постоји.
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