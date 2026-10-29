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Хуманитарни концерт Стефана Миленковића и Наталије Младеновић у Банском двору

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29.10.2026 17:03

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Хуманитарни концерт Стефана Миленковића и Наталије Младеновић у Банском двору
Фото: Ustupljena fotografija

Уз звуке клавира Наталије Младеновић и виолине Стефана Миленковића, 17. новембра у 19 часова у Банском двору окупићемо се не само због музике, већ и због оних којима су наша пажња и помоћ најпотребније.

Спектакуларно вече класичне музике у бањалучком храму културе почеће у 19 часова, а организатори позивају све људе добре воље да подрже ову племениту акцију и кроз снагу мелодије заједно донесу наду и љепше сутра онима којима је то највише неопходно.

"Музика има посебну моћ да нас зближи, пробуди наду и подсјети колико једни другима можемо значити.

Уз звуке клавира Наталије Младеновић и виолине Стефана Миленковића, 17. новембра у 19 часова у Банском двору окупићемо се не само због музике, већ и због оних којима су наша пажња и помоћ најпотребније.

Хуманитарни концерт
Хуманитарни концерт
Ustupljena fotografija

Подржимо овај хуманитарни концерт и помозимо да једно вече испуњено музиком некоме донесе наду и љепше сутра.

Информације о донацији на телефон +38766693368", наводе организатори.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бански двор

Културни центар Бански двор

Бањалука

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