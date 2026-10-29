Хуманитарни концерт Стефана Миленковића и Наталије Младеновић у Банском двору

Аутор:АТВ редакција
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Уз звуке клавира Наталије Младеновић и виолине Стефана Миленковића, 17. новембра у 19 часова у Банском двору окупићемо се не само због музике, већ и због оних којима су наша пажња и помоћ најпотребније.
Спектакуларно вече класичне музике у бањалучком храму културе почеће у 19 часова, а организатори позивају све људе добре воље да подрже ову племениту акцију и кроз снагу мелодије заједно донесу наду и љепше сутра онима којима је то највише неопходно.
"Музика има посебну моћ да нас зближи, пробуди наду и подсјети колико једни другима можемо значити.
Уз звуке клавира Наталије Младеновић и виолине Стефана Миленковића, 17. новембра у 19 часова у Банском двору окупићемо се не само због музике, већ и због оних којима су наша пажња и помоћ најпотребније.
Подржимо овај хуманитарни концерт и помозимо да једно вече испуњено музиком некоме донесе наду и љепше сутра.
Информације о донацији на телефон +38766693368", наводе организатори.
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