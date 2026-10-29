Бањалука у зимском режиму: Ево до када могу радити угоститељски објекти

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Зимско радно вријеме угоститељских објеката, као и објеката који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност, на подручју Бањалуке на снази је од 1. октобра и примјењиваће се до 31. марта наредне године.
Како је наведено на сајту Града, угоститељски објекти смјештени у стамбено-пословним зградама колективног становања могу радити од 7.00 до 23.00 часа, без обзира на врсту објекта.
За угоститељске објекте који се налазе ван стамбено-пословних зграда колективног становања прописано је различито радно вријеме, у зависности од врсте објекта.
Додајте Бањалука.нет међу своје префериране Гугл изворе и лакше пратите наше најновије вијести.
Ресторани, објекти за исхрану и пиће, као и објекти за пиће, могу радити од 7.00 до 23.00 часа радним данима, док је петком и суботом радно вријеме продужено до поноћи.
Објекти којима је додијељен знак квалитета „Златна кашика“ могу радити од 7.00 до 24.00 часа радним данима, а петком и суботом до 1.00 час иза поноћи.
Ноћни клубови могу бити отворени од 19.00 до 2.00 часа радним данима, док викендом, односно петком и суботом, могу радити до 3.00 часа.
За салоне за посебне прилике, попут свадбених салона, прописано је радно вријеме од 7.00 до 3.00 часа.
Када је ријеч о објектима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност, они су дужни да своје пословање организују у периоду од 7.00 до 22.00 часа.
Зимско радно вријеме прописано је Одлуком о одређивању радног времена угоститељским објектима на подручју града Бањалука.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму