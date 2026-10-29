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Бањалука у зимском режиму: Ево до када могу радити угоститељски објекти

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29.10.2026 16:32

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Fotografija hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci
Фото: АТВ

Зимско радно вријеме угоститељских објеката, као и објеката који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност, на подручју Бањалуке на снази је од 1. октобра и примјењиваће се до 31. марта наредне године.

Како је наведено на сајту Града, угоститељски објекти смјештени у стамбено-пословним зградама колективног становања могу радити од 7.00 до 23.00 часа, без обзира на врсту објекта.

За угоститељске објекте који се налазе ван стамбено-пословних зграда колективног становања прописано је различито радно вријеме, у зависности од врсте објекта.

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Ресторани, објекти за исхрану и пиће, као и објекти за пиће, могу радити од 7.00 до 23.00 часа радним данима, док је петком и суботом радно вријеме продужено до поноћи.

Објекти којима је додијељен знак квалитета „Златна кашика“ могу радити од 7.00 до 24.00 часа радним данима, а петком и суботом до 1.00 час иза поноћи.

Ноћни клубови могу бити отворени од 19.00 до 2.00 часа радним данима, док викендом, односно петком и суботом, могу радити до 3.00 часа.

За салоне за посебне прилике, попут свадбених салона, прописано је радно вријеме од 7.00 до 3.00 часа.

Када је ријеч о објектима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност, они су дужни да своје пословање организују у периоду од 7.00 до 22.00 часа.

Зимско радно вријеме прописано је Одлуком о одређивању радног времена угоститељским објектима на подручју града Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Угоститељи

Кафић

ресторан

супермаркет

радно вријеме

зимско рачунање времена

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