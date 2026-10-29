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Сутра почетак кампање "Безбједна вожња у зимским условима"

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29.10.2026 16:56

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Возачи саобраћај кампања вожња зима
Фото: Pexels/Ricky Esquivel

У Бањалуци ће сутра бити озваничен почетак традиционалне превентивне кампање "Безбједна вожња у зимским условима", која се реализује уочи 1. новембра, од када је обавезна употреба зимске опреме.

Кампању реализују Министарство саобраћаја и веза Републике Српске, Министарство унутрашњих послова, Агенција за безбједност саобраћаја, Ауто-мото савез, ауто-мото друштва и јединице локалне самоуправе.

"Ова активност биће реализована до 20. новембра у више градова и општина широм Српске, а спроводи се с циљем повећања степена безбједности у саобраћају и смањења броја незгода због неправилне припреме возила за зимске услове вожње", саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Сви возачи, који то буду жељели, моћи ће на одређеним локацијама да изврше бесплатну контролу техничке исправности возила.

Почетак кампање биће озваничен у просторијама Ауто-мото савеза Републике у 10.00 часова, када су планиране и изјаве за медије, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Безбједна вожња у зимским условима

Ауто-мото савез Републике Српске

МУП Републике Српске

Возачи

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