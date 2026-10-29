Сутра почетак кампање "Безбједна вожња у зимским условима"

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци ће сутра бити озваничен почетак традиционалне превентивне кампање "Безбједна вожња у зимским условима", која се реализује уочи 1. новембра, од када је обавезна употреба зимске опреме.
Кампању реализују Министарство саобраћаја и веза Републике Српске, Министарство унутрашњих послова, Агенција за безбједност саобраћаја, Ауто-мото савез, ауто-мото друштва и јединице локалне самоуправе.
"Ова активност биће реализована до 20. новембра у више градова и општина широм Српске, а спроводи се с циљем повећања степена безбједности у саобраћају и смањења броја незгода због неправилне припреме возила за зимске услове вожње", саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Сви возачи, који то буду жељели, моћи ће на одређеним локацијама да изврше бесплатну контролу техничке исправности возила.
Почетак кампање биће озваничен у просторијама Ауто-мото савеза Републике у 10.00 часова, када су планиране и изјаве за медије, преноси Срна.
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