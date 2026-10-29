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Три бањалучке улице сутра без струје

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29.10.2026 17:54

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Бања Лука је највећи град, административни и универзитетски центар Републике Српске у Босни и Херцеговини, познат по својим зеленим површинама, алејама и богатом културном животу
Фото: ATV

Због планираних радова на електроенергетској мрежи, сутра ће бити обустављена испорука електричне енергије у дијеловима три бањалучке улице.

Без струје ће бити дијелови улица Академика Милана Васића, Јована Јанчића и Српских устаника од 9 до 12 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

Струја

електрична енергија

насеља без струје

Електрокрајина

саопштење

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