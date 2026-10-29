Три бањалучке улице сутра без струје

Аутор:АТВ редакција
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Због планираних радова на електроенергетској мрежи, сутра ће бити обустављена испорука електричне енергије у дијеловима три бањалучке улице.
Без струје ће бити дијелови улица Академика Милана Васића, Јована Јанчића и Српских устаника од 9 до 12 часова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
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