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Поједине бањалучке улице данас без струје

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30.10.2026 07:19

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Стубови за струју.
Фото: АТВ

Због планираних радова на електроенергетској мрежи, данас ће бити обустављена испорука електричне енергије у дијеловима три бањалучке улице.

Без струје ће бити дијелови улица Академика Милана Васића, Јована Јанчића и Српских устаника од 9 до 12 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

насеља без струје

искључење струје

Струја

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