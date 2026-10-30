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У цијелој Бањалуци повремена обустава гријања

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30.10.2026 13:07

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Бијела соба са радијатором и отвореним прозором.
Фото: Ksenia Chernaya/Pexels

Еко топлане најавиле су повремену обуставу гријања у цијелој Бањалуци због испитивања великих губитака на дистрибутивној мрежи и лоцирања кварова.

Како је саопштено, обустава ће бити у наредним данима, а испорука топлотне енергије већ је обустављена потрошачима у насељу Обилићево и дијелу Кочићевог вијенца, као и у више улица у Бањалуци.

Без гријања су корисници у улицама Петра Прерадовића 11, 13, 14 и 15, Тараса Шевченка 1, Петра Кочића 1А, 1Б и 1Ц, Првог крајишког корпуса 12 и 16, Мише Ступара 40 и Ђуре Ђаковића 10.

"Наше техничке екипе су на терену како бисмо што прије отклонили кварове и успоставили уредан режим испоруке топлотне енергије", навели су из Еко топлана.

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Из овог предузећа замолили су кориснике за стрпљење и захвалили им на разумијевању.

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Тагови :

Бањалука

квар на мрежи

Еко топлане

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