У цијелој Бањалуци повремена обустава гријања

Аутор:АТВ редакција
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Еко топлане најавиле су повремену обуставу гријања у цијелој Бањалуци због испитивања великих губитака на дистрибутивној мрежи и лоцирања кварова.
Како је саопштено, обустава ће бити у наредним данима, а испорука топлотне енергије већ је обустављена потрошачима у насељу Обилићево и дијелу Кочићевог вијенца, као и у више улица у Бањалуци.
Без гријања су корисници у улицама Петра Прерадовића 11, 13, 14 и 15, Тараса Шевченка 1, Петра Кочића 1А, 1Б и 1Ц, Првог крајишког корпуса 12 и 16, Мише Ступара 40 и Ђуре Ђаковића 10.
"Наше техничке екипе су на терену како бисмо што прије отклонили кварове и успоставили уредан режим испоруке топлотне енергије", навели су из Еко топлана.
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Из овог предузећа замолили су кориснике за стрпљење и захвалили им на разумијевању.
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