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Роде су биле вриједне: Српска богатија за 29 беба

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30.10.2026 08:02

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беба
Фото: pexels/Danik Prihodko

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 29 беба, 15 дјечака и 14 дјевојчица, речено је Срни у породилиштима.

Десет беба рођено је у Бањалуци, пет у Зворнику, четири у Бијељини, три у Приједору, по двије у Добоју и Требињу, а по једна у Источном Сарајеву, Градишци и Невесињу.

У Бањалуци је рођено шест дјевојчица и четири дјечака, у Зворнику четири дјечака и дјевојчица, у Бијељини два дјечака и двије дјевојчице, у Приједору двије дјевојчице и дјечак, у Добоју и Требињу по један дјечак и по једна дјевојчица, у Источном Сарајеву и Градишци по један дјечак, а у Невесињу једна дјевојчица.

Порода није било у породилишту у Фочи, преноси Срна.

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рођене бебе

Породилишта

беба

Република Српска

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