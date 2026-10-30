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Огласила се Ђорђа Мелони о паду хеликоптера код Брчког

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30.10.2026 13:10

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Огласила се Ђорђа Мелони о паду хеликоптера код Брчког
Фото: Tanjug / AP / Mauro Scrobogna

Италијанска премијерка Ђорђа Мелони изразила је саучешће поводом данашње погибије четири италијанска припадника ЕУФОР-а у паду хеликоптера код Брчког у Босни и Херцеговини.

Мелони је написала на платформи Икс да вијест о трагичној несрећи у којој је учествовао италијански хеликоптер ЕУФОР-а изазива дубоку тугу.

"Моје мисли су уз жртве, њихове породице и све оне који, ангажовани у мисији очувања мира и стабилности у региону, проживљавају сате стрепње и бола. Њима упућујем изразе најискреније подршке и саосјећања, у своје име и у име Владе Италије", навела је Мелони.

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Број погинулих у паду хеликоптера ЕУФОР-а код Брчког повећао се на четири, изјавио је градоначелник Брчког Синиша Милић, наводећи да је о томе добио потврду из болнице.

Он је рекао за РТРС да је повријеђено 11 припадника италијанског контингента ЕУФОР-а.

ЕУФОР је претходно саопштио да се у Брчком догодила несрећа у којој се срушила италијанска летјелица.

Наводи се да ЕУФОР спроводи потпуну и детаљну истагу о паду хеликоптера.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Пао хеликоптер Брчко ЕУФОР

пад хеликоптера

Ђорђа Мелони

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