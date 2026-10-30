Огласила се Ђорђа Мелони о паду хеликоптера код Брчког

Аутор:АТВ редакција
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Италијанска премијерка Ђорђа Мелони изразила је саучешће поводом данашње погибије четири италијанска припадника ЕУФОР-а у паду хеликоптера код Брчког у Босни и Херцеговини.
Мелони је написала на платформи Икс да вијест о трагичној несрећи у којој је учествовао италијански хеликоптер ЕУФОР-а изазива дубоку тугу.
"Моје мисли су уз жртве, њихове породице и све оне који, ангажовани у мисији очувања мира и стабилности у региону, проживљавају сате стрепње и бола. Њима упућујем изразе најискреније подршке и саосјећања, у своје име и у име Владе Италије", навела је Мелони.
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Број погинулих у паду хеликоптера ЕУФОР-а код Брчког повећао се на четири, изјавио је градоначелник Брчког Синиша Милић, наводећи да је о томе добио потврду из болнице.
Он је рекао за РТРС да је повријеђено 11 припадника италијанског контингента ЕУФОР-а.
ЕУФОР је претходно саопштио да се у Брчком догодила несрећа у којој се срушила италијанска летјелица.
Наводи се да ЕУФОР спроводи потпуну и детаљну истагу о паду хеликоптера.
Simone, Claudio, Franco Adriano, Laura. Quattro vite spezzate mentre servivano l’Italia. Oggi il mio pensiero è per loro e per chi li ama.
Insieme al Ministro Guido Crosetto, ho deposto un mazzo di rose al Circo Massimo per rendere omaggio ai nostri quattro militari che hanno perso la vita in Bosnia.
Abbiamo voluto che il Villaggio della Difesa, allestito in vista del 4 novembre, diventasse un luogo di raccoglimento aperto a tutti. Un luogo dove ogni italiano possa portare un fiore, lasciare un pensiero, fermarsi in silenzio. E far sentire alle famiglie dei nostri caduti la vicinanza di un’intera Nazione.
So che nessuna parola può colmare un’assenza così grande. Ma esserci è un dovere. Stringerci a chi soffre, custodire il ricordo di chi abbiamo perso, accompagnare i feriti e i loro cari in queste ore difficili.
A chi vorrà venire al Circo Massimo, chiedo un gesto semplice: portate un fiore. In quel fiore ci saranno il vostro affetto, il vostro rispetto, il grazie dell’Italia.
Simone, Claudio, Franco Adriano, Laura: non vi dimenticheremo.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 30, 2026
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