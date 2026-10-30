Италијански министар одбране стигао у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Министар одбране Италије Гвидо Крозето слетио је на Аеродром Тузла.
Крозето ће обићи повријеђене припаднике ЕУФОР-а који су смјештени у здравственим установама у Тузли и Брчком, пише Аваз.
У његовој пратњи стигли су и љекари специјалисти из Италије.
С аеродрома ће се упутити у Универзитетски клинички центар Тузла, гдје се лијече двојица припадника ЕУФОР-а теже повријеђених у паду хеликоптера.
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