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Италијански министар одбране стигао у БиХ

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30.10.2026 12:25

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Министар одбране Италије Гвидо Крозето слетио је на Аеродром Тузла.
Фото: Screenshot/Avaz

Министар одбране Италије Гвидо Крозето слетио је на Аеродром Тузла.

Крозето ће обићи повријеђене припаднике ЕУФОР-а који су смјештени у здравственим установама у Тузли и Брчком, пише Аваз.

У његовој пратњи стигли су и љекари специјалисти из Италије.

С аеродрома ће се упутити у Универзитетски клинички центар Тузла, гд‌је се лијече двојица припадника ЕУФОР-а теже повријеђених у паду хеликоптера.

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Тагови :

Гвидо Крозето

ЕУФОР

повријеђени

Пао хеликоптер Брчко ЕУФОР

pad helikoptera

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