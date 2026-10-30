Официр запалио станове бивших партнерки, није могао да их пусти

Аутор:АТВ редакција
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Четрдесетшестогодишњи официр Ратне морнарице Грчке осумњичен је да је у Глифади подметнуо два пожара бившим партнеркама у размаку од 15 минута.
На снимцима које је објавио портал Прототема, види се како четрдесетшестогодишњак стоји испред стана једне од својих бивших партнерки у 02:00 часа ујутру, и гледа право у сигурносну камеру зграде.
Носи капуљачу и рукавице, а лице му је прекривено маском која га у потпуности скрива. Он је потом прекрио сочиво камере и избјегао снимање, а затим улази у стан. Након тога, изазива пожар у стану користећи запаљиву течност коју је донио са собом у канистеру.
Само 15 минута касније, у 02:35, одлази у другу улицу, такође у Глифади, гдје подмеће пожар на возилима која припадају другој бившој партнерки (старој 55 година) и њеном садашњем партнеру (старом 51 годину).
Према истим изворима, четрдесетшестогодишњак је припадник Ратне морнарице Грчке, а полицији је већ био познат одраније због случаја насиља у породици. Официр је првобитно био ухапшен, али је Војно-поморски суд касније донео одлуку о његовом пуштању на слободу, с обзиром на његов статус припадника Ратне морнарице. Случај је тренутно предмет истраге надлежних органа.
Жена чији је дом у Глифади изгорео до темеља описује за грчки лист засташујуће искуство кроз које је прошла претходних дана.
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У тренутку подметања пожара, жртва је била на послу; када је на свом мобилном телефону примјетила да су сигурносне камере у стану престале да раде, позвала је сестру да провери шта се дешава. Сестра ју је обавијестила да је "он запалио кућу", а сумња жене одмах је пала на четрдесетшестогодишњег мушкарца, од којег се разишла само недељу дана раније.
"Још прошле суботе рекла сам му да више не могу да издржим и да желим да раскинемо. Он то није хтио да прихвати, па сам отишла код родитеља. Након што смо раскинули, стално ме је звао и слао ми поруке, мада ми није пријетио. У једном тренутку дошло је до свађе; вријеђао ме је погрдним ријечима, вукао ме и покушавао да ме обори", каже жртва четрдесетшестогодишњака, описујући како је схватила да је њен бивши партнер провалио у њен дом.
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"Раније је долазио до куће и узео би нешто одјеће – видјела сам га на сигурносној камери. Те вечери била сам на послу, а када сам покушала да проверим снимак са камере, нисам могла ништа да видим. Позвала сам сестру, а она ми је рекла: "Запалио је кућу" - тако сам знала да је то он. Знала сам и да је раније једна друга жена поднијела пријаву против њега, мада је лично не познајем.
Неколико сати касније, у 04.40, у Нео Ираклију дошло је до још једног случаја - запаљено је возило. Надлежни истражују да ли је то повезано са четрдесетшестогодишњим официром Ратне морнарице Грчке, који је првобитно био ухапшен, али је касније пуштен на слободу.
Истражитељи провјеравају могућу везу са поменутим мушкарцем, будући да је и возило које је изгорјело припадало једној од његових бивших партнерки, истрага је, међутим, још увијек у току, преноси Курир.
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