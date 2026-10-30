Поправка аутомобила све скупља: Возаче чекају озбиљни трошкови

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Поправке аутомобила постају скупље. Током 2025. године, цијена сата рада у ауто-сервисима порасла је у просјеку за 7,5 процената, што је више него три пута више од раста општих потрошачких цијена.
То показује анализа Немачког удружења осигуравача (ГДВ) коју је објавио Шпигл. Финансије возача су озбиљно угрожене.
Према подацима ГДВ-а, цијена сата рада у ауто-сервисима порасла је за чак 62 процента између 2017. и 2025. године, док су потрошачке цијене у истом периоду порасле за 26 процената. Осигуравајућа друштва у Њемачкој правдају значајна повећања цијена осигурања аутомобила посљедњих година управо повећањем трошкова поправке, извештава ХАК.
"Просјечна саобраћајна незгода данас кошта осигураваче око 4.600 евра, што је приближно 70 одсто више него 2017. године. Нагли пораст трошкова рада у радионицама и резервних делова додатно повећава трошкове одштетних захтева, а то се дешава много брже од раста премија осигурања", рекао је Јерг Асмусен, извршни директор ГДВ-а.
Поред све већих трошкова рада у ауто-сервисима, један од главних разлога за повећање трошкова поправке је раст цијене резервних дијелова.
Друштво
Стиже застрашујући преокрет: Грађане БиХ затрпаће до пола метра снијега
Према подацима ГДВ-а, резервни дијелови су прошле године поскупјели у просјеку за 5,6 одсто, док је њихов укупан раст од 2016. године премашио 80 одсто. Осигуравајућа друштва дјелимично криве такозвану заштиту индустријског дизајна коју уживају произвођачи аутомобила за тако велика повећања цијена.
Наиме, власници аутомобила којима је потребан одређени резервни дио често морају да га купују директно од произвођача возила, што у великој мјери ограничава конкуренцију на тржишту.
Независни произвођачи резервних дијелова нису увијек у могућности да понуде јефтиније алтернативе због таквих правила. Стога се у Њемачкој планира реформа законодавства о заштити дизајна, којом би се европска директива транспоновала у националног закона.
Циљ је отворити тржиште резервних дијелова за већу конкуренцију, што би могло допринијети смањењу трошкова поправке аутомобила на дужи рок, преноси Каматица.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму