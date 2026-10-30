Стиже застрашујући преокрет: Грађане БиХ затрпаће до пола метра снијега

Аутор:АТВ редакција
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Према најновијим прогнозама метеоролога Марка Чубрила, у наредном периоду очекује се значајна промјена времена која доноси захлађење и обилне падавине широм региона, а нарочито у источној и централној Босни и Херцеговини.
На планинама Црне Горе, западне и југозападне Србије, као и у источном и централном дијелу БиХ посебно у предјелима изнад 900 метара надморске висине очекује се формирање конкретнијег сњежног покривача висине од 25 до 50 центиметара.
Према ријечима Чубрила, сњежна граница могла би да се спусти на око 800 метара надморске висине, што значи да би сњежне падавине могле захватити и виша градска насеља и брдске предјеле.
Почетком сљедеће недјеље дневни максимуми биће углавном од четири до осам степени Целзијуса. Престанак падавина уз смањење облачности очекује се тек у сљедећу сриједу, поручује Марко Чубрило, који се бави метеорологијом.
До средине сљедеће седмице, према актуелној синоптичкој ситуацији, над већим дијелом Црне Горе, Србије, истока Хрватске, те источне и централне Босне и Херцеговине пашће од 20 до 80 милиметара воденог талога.
Ове падавине биће од изузетног значаја за пољопривреду и водоснабдијевање, јер ће значајно смањити дуготрајни дефицит површинске и дубинске влаге у земљишту. Метеоролози ће у наредним данима пратити да ли ће се тренутна синоптичка слика у потпуности одржати.
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