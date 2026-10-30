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Преминула Санда Козић

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30.10.2026 13:26

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Ружа
Фото: pexels/Karin S

Санда Козић, хуманитарка и амбасадорка мира у свијету испред БиХ, преминула је данас, 30. октобра, у Бањалуци.

Санда је била жена великог срца која је своје име уткала у велики број хуманитарних акција које су организоване у граду на Врбасу.

Прошле године била је номинована и за награду "Бањалучанка године".

Добитница је бројних међународних награда за хуманост, али и других признања.

Била је почасни гост у Дубаију, гд‌је је не само дијелила признања већ и представила нашу културу, вриједности и баштину - Змијањски вез, умјетност, таленат младих.

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Заједно са кћерком Миом, која је учествовала на специфичном избору љепоте "Internacional kids/teens fashionrunway Дубаи 2020", одржаном средином децембра 2020. у организацији "Vivz fashion school", свјетској сцени представила је свој град и државу, а Миа се том приликом окитила титулом најприродније и најфотогеничније тинејџерке у свијету.

Сахрана ће бити одржана у понед‌јељак, 2. новембра, у 13 часова на гробљу Свети Марко у Бањалуци.

(Независне новине)

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Тагови :

Санда Козић

преминула жена

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