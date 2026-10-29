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Несвакидашња лицитација у БиХ: Општина продаје овај Мерцедес за 450 КМ

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29.10.2026 09:37

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Мерцедес
Фото: pexels

Општина Србац расписала је Оглас о лицитацији за продају теретног возила марке “Даимлер-Бенз”, тип 408, произведеног 1972. године, црвене боје, које није у возном стању.

Како јавља “Радио Србац”, почетна продајна цијена износи 450 КМ, а продаја ће бити обављена путем усменог јавног надметања.

Возило ће бити продато понуђачу који понуди највишу цијену, која не може бити нижа од почетне.

Право учешћа имају сва физичка и правна лица, лично или путем овлашћеног представника, осим запослених у Општинској управи Србац и одборника Скупштине општине Србац.

Лицитација ће бити одржана 3. новембра у 8 часова, у сали Општине Србац.

Заинтересовани понуђачи возило могу погледати сваког радног дана од 8 до 14 часова, уз претходну најаву на број телефона 051/740-001, код секретарице начелника општине.

Физичка лица на лицитацији су дужна да приложе личну карту или пасош, док правна лица треба да доставе овјерену копију рјешења о регистрацији, као и личну карту или пасош директора, односно овлашћеног лица, уз одговарајуће овлашћење.

Продаја се врши по принципу “виђено-купљено”, без могућности накнадних преговора и жалби које се односе на предмет продаје.

Трошкове транспорта и преноса права власништва сноси купац, који је дужан да у року од пет дана од закључења купопродајног уговора уплати цјелокупан износ и преузме возило, преноси Црна хроника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

мерцедес

Босна и Херцеговина

Јавна лицитација

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