Несвакидашња лицитација у БиХ: Општина продаје овај Мерцедес за 450 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Општина Србац расписала је Оглас о лицитацији за продају теретног возила марке “Даимлер-Бенз”, тип 408, произведеног 1972. године, црвене боје, које није у возном стању.
Како јавља “Радио Србац”, почетна продајна цијена износи 450 КМ, а продаја ће бити обављена путем усменог јавног надметања.
Возило ће бити продато понуђачу који понуди највишу цијену, која не може бити нижа од почетне.
Право учешћа имају сва физичка и правна лица, лично или путем овлашћеног представника, осим запослених у Општинској управи Србац и одборника Скупштине општине Србац.
Лицитација ће бити одржана 3. новембра у 8 часова, у сали Општине Србац.
Заинтересовани понуђачи возило могу погледати сваког радног дана од 8 до 14 часова, уз претходну најаву на број телефона 051/740-001, код секретарице начелника општине.
Физичка лица на лицитацији су дужна да приложе личну карту или пасош, док правна лица треба да доставе овјерену копију рјешења о регистрацији, као и личну карту или пасош директора, односно овлашћеног лица, уз одговарајуће овлашћење.
Продаја се врши по принципу “виђено-купљено”, без могућности накнадних преговора и жалби које се односе на предмет продаје.
Трошкове транспорта и преноса права власништва сноси купац, који је дужан да у року од пет дана од закључења купопродајног уговора уплати цјелокупан износ и преузме возило, преноси Црна хроника.
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