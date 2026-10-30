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Срушио се још један хеликоптер у Индији: Сумња се на најцрњи сценарио

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30.10.2026 13:50

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Хеликоптер
Фото: Pexels

Хеликоптер који је превозио шест мушкараца, међу којима је било пет ходочасника и пилот, нестао је током лета из Бадринатa ка Дехрадуну у индијској савезној држави Утараканд.

Спасилачке екипе претражују тешко приступачан планински терен, а засад није познато да ли има преживјелих.

Спасилачке службе тренутно трагају за летјелицом у околини Џошимата, у области Чамоли, гдје се вјерује да се срушила. Према извјештајима, хеликоптер је полетио са познатог хиндуистичког ходочасничког одредишта Бадринат у петак поподне, упркос сњежним падавинама, а надлежни још нису утврдили тачан узрок ове несреће.

Војска укључена у опсежну потрагу због лошег времена

У овом региону током дана забиљежене су обилне кише и слаба видљивост, а на снази је било и наранџасто метеоролошко упозорење због опасности од грмљавинских олуја и града. Утараканд је савезна држава на Хималајима која се граничи са Кином и Непалом и у којој се налазе нека од најсветијих светилишта које сваке године посјећују милиони вјерника, све чешће користећи хеликоптерски превоз.

Главни министар Утараканда Пушкар Синг Дами саопштио је да је у току велика акција потраге у којој учествује и војска, нагласивши да лично и непрестано прати развој ситуације.

Изгубљен контакт изнад долине Џошимат

Локалне власти саопштиле су да је хеликоптер компаније „Транс Барат евијејшн” (Trans Bharat Aviation), регистарских ознака ВТ-ХЦX, летио на линији од Бадрината до Сахастрадаре у Дехрадуну. Полетио је око 13:14 часова, након чега је убрзо пријављен његов нестанак.

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Летјелица је изгубила комуникацију док је летјела изнад долине Џошимат, а у истом тренутку престао је да функционише и систем за праћење. Свих шест особа у хеликоптеру били су мушкарци, а идентификовани су као Пратапа, Арун, Шанкар Гова, Судир К, ХС Натараџа и пилот, капетан Химаншу.

Црна серија хеликоптерских несрећа широм свијета

Утараканд је у посљедњих десет година забиљежио најмање 12 инцидената са хеликоптерима, од којих је пет било са смртним исходом. У јуну 2025. године седам особа погинуло је када се хеликоптер са ходочасницима срушио код Кедарната, док је исто толико људи изгубило живот на истој рути у октобру 2022. године.

Овај инцидент долази у сјенци сличних трагедија широм свијета. У паду италијанског војног хеликоптера ЦХ-47 у Брчком, током рутинске операције мисије ЕУФОР Алтеа, погинула су четири припадника италијанских снага, међу којима су били наредници Симоне Руђа и Клаудио Маркези, те поручник Франко Адријано Зекило и наредница Лаура Прокачи из Италијанског црвеног крста. Поред тога, у америчкој савезној држави Орегон недавно су се сударила два хеликоптера у ваздуху, при чему су живот изгубиле три особе британски студент пилот, инструкторка летења и локални пилот, пише The Sun.

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Тагови :

Хеликоптер

пад хеликоптера

Индија

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