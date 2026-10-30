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Оптужена мајка: Оставила болесног синчића и отишла у иностранство, дијете преминуло

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30.10.2026 13:43

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Ротација полиције Републике Српске
Фото: ATV

Основно државно тужилаштво у Рожајама подигло је оптужницу против З. А. из тог града, која се сумњичи да је у децембру прошле године отишла из државе и оставила шестогодишњег сина, који је због тешке упале плућа преминуо.

"Из оптужнице произлази да је окривљена у децембру, кршењем законом утврђених породичних обавеза, оставила у тешком положају шестогодишњег сина, који није био у стању сам се о себи старати, усљед чега је код њега наступила смрт", наводи се у саопћењу ОДТ-а.

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Додају да се осумњичена није бринула о здрављу сина, иако је дијете имало упалу плућа, нити га је водила на љекарске прегледе како би се дијагностиковала болест и провело адекватно лијечење.

"Осумњичена је 30. децембра прошле године у таквом стању оставила дијете да борави код друге особе, након чега је отишла у иностранство, гдје је боравила неколико дана", пише РТЦГ.

"Дијете је, усљед поремећаја дисања због тешке упале плућа, преминуло 4. јануара ове године", истиче се у саопштењу ОДТ-а.

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Тагови :

трагедија

Црна Гора

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