Шеранић: Капацитети здравственог система Српске на располагању Брчком

Аутор:АТВ редакција
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Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић рекао је да је ставио на располагање здравствене капацитете Српске колегама у Брчком, уколико буде потребе за премјештањем пацијената повријеђених у паду италијанског хеликоптера.
Шеранић је рекао да је данас разговарао са градоначелником Брчког Синишом Милићем како би се информисао о здравственом стању повријеђених који су смјештени у брчанској болници.
"Девет пацијената тренутно је у Брчком, а двоје је упућено у Тузлу, тако да су наши капацитети на располагању колегама у Брчком и из Италије", навео је Шеранић.
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Он је изразио саучешће породицама припадника италијанског гарнизона ЕУФОР-а у БиХ који су изгубили живот у паду хеликоптера.
ЕУФОР је саопштио да су у паду италијанског хеликоптера код Брчког погинула два припадника Оружаних снага Италије и два припадника Италијанског војног Црвеног крста, док је 11 особа повријеђено.
(СРНА)
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