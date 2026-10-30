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Шеранић: Капацитети здравственог система Српске на располагању Брчком

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30.10.2026 12:37

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Ален Шеранић
Фото: ATV

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић рекао је да је ставио на располагање здравствене капацитете Српске колегама у Брчком, уколико буде потребе за премјештањем пацијената повријеђених у паду италијанског хеликоптера.

Шеранић је рекао да је данас разговарао са градоначелником Брчког Синишом Милићем како би се информисао о здравственом стању повријеђених који су смјештени у брчанској болници.

"Девет пацијената тренутно је у Брчком, а двоје је упућено у Тузлу, тако да су наши капацитети на располагању колегама у Брчком и из Италије", навео је Шеранић.

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Он је изразио саучешће породицама припадника италијанског гарнизона ЕУФОР-а у БиХ који су изгубили живот у паду хеликоптера.

ЕУФОР је саопштио да су у паду италијанског хеликоптера код Брчког погинула два припадника Оружаних снага Италије и два припадника Италијанског војног Црвеног крста, док је 11 особа повријеђено.

(СРНА)

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Тагови :

Ален Шеранић

pad helikoptera

ЕУФОР

Брчко

повријеђени

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