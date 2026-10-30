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Додик са руководством прњаворског СНСД-а: Настављамо без изговора и без одустајања

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30.10.2026 13:27

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Додик, Цвијановић и Минић у Прњавору
Фото: Screenshot / X

Предсједник СНСД-а састао се са руководством Градског одбора СНСД-а Прњавор.

Састанку су присуствовали и Жељка Цвијановић, Саво Минић и Жељко Будимир.

"Разговарали смо о свему што је за нама и о свему што је пред нама – о резултатима, о организацији, али највише о конкретним стварима које људи у свакој општини осјећају сваког дана. Прњавор, исто колико и Бањалука, и сваки град и свако село у Републици Српској, носи исту тежину", истиче Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Додаје да нема развоја који је довршен – има само посла који нас чека и људи који од нас очекују резултат.

"Остајемо посвећени даљем напретку Републике Српске и сваке општине и града у њој, без изузетка, без изговора и без одустајања", наводи Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Прњавор

Коментари (4)

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