Додик са руководством прњаворског СНСД-а: Настављамо без изговора и без одустајања

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а састао се са руководством Градског одбора СНСД-а Прњавор.
Састанку су присуствовали и Жељка Цвијановић, Саво Минић и Жељко Будимир.
"Разговарали смо о свему што је за нама и о свему што је пред нама – о резултатима, о организацији, али највише о конкретним стварима које људи у свакој општини осјећају сваког дана. Прњавор, исто колико и Бањалука, и сваки град и свако село у Републици Српској, носи исту тежину", истиче Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Додаје да нема развоја који је довршен – има само посла који нас чека и људи који од нас очекују резултат.
"Остајемо посвећени даљем напретку Републике Српске и сваке општине и града у њој, без изузетка, без изговора и без одустајања", наводи Додик.
Састанак с руководством Градског одбора СНСД-а Прњавор. Разговарали смо о свему што је за нама и о свему што је пред нама - о резултатима, о организацији, али највише о конкретним стварима које људи у свакој општини осјећају сваког дана.
Састанку су присуствовали Жељка Цвијановић @Cvijanovic_Z , Саво Минић @minic_savo и Жељко Будимир.
Прњавор, исто колико и Бањалука, и сваки град и свако село у Републици Српској, носи исту тежину. Нема развоја који је довршен - има само посла који нас чека и људи који од нас очекују резултат.
Остајемо посвећени даљем напретку Републике Српске и сваке општине и града у њој, без изузетка, без изговора и без одустајања.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 30, 2026
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