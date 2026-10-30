Додик са руководством прњаворског СНСД-а: Настављамо без изговора и без одустајања

Састанак с руководством Градског одбора СНСД-а Прњавор. Разговарали смо о свему што је за нама и о свему што је пред нама - о резултатима, о организацији, али највише о конкретним стварима које људи у свакој општини осјећају сваког дана. Састанку су присуствовали Жељка Цвијановић @Cvijanovic_Z , Саво Минић @minic_savo и Жељко Будимир. Прњавор, исто колико и Бањалука, и сваки град и свако село у Републици Српској, носи исту тежину. Нема развоја који је довршен - има само посла који нас чека и људи који од нас очекују резултат. Остајемо посвећени даљем напретку Републике Српске и сваке општине и града у њој, без изузетка, без изговора и без одустајања.