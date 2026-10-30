Акција ”Мелон”: Одузето 780 грама дроге, ухапшен Сарајлија

Аутор:АТВ редакција
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У акцији ”Мелон” сарајевска полиција ухапсила је А.М. (29) из тог града код кога је пронађено и одузето 780 грама спида и марихуане.
Акцију су спровели полицијски службеници Одјељења за борбу против злоупотребе дрога, под надзором Кантоналног тужилаштва у Сарајеву.
”У претресима који су извршено на подручју Новог Сарајева пронађено је више различитих паковања материја налик на марихуану и спид, укупне масе око 780 грама, дигитална вага, ручна бомба, те други предмети од интереса за истрагу”, саопштио је МУП Кантона Сарајево.
Додају да је А.М. ухапшен због сумње да је починио кривична дјела неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога и недозвољено држање оружја или експлозивних материја.
”Након криминалистичке обраде, осумњичени је предат у даљњу надлежност Кантоналног тужилаштва”, наводе у полицији,.
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