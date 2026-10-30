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Додик честитао 82 године постојања "Орла": Чувате крила Српске

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30.10.2026 14:42

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Бијељински орао
Фото: Screenshot/X

Бијељински "Орао" данас је стратешки стуб намјенске и ваздухопловне индустрије Републике Српске, навео је предсједник СНСД-а Милорад Додик и честитао 82 године постојања ове компаније руководству и радницима.

Додик је нагласио да је "Орао" дијелио судбину српског народа и Републике Српске и 82 године његовог постојања нису само јубилеј једне фабрике већ живи доказ нашег континуитета и трајања.

"Тамо гдје су многи мислили да ћемо стати, наши људи су сачували знање, машине и понос", истакао је Додик.

Додик је навео да је данас "Орао" ослонац безбједности и понос Бијељине и цијеле Републике Српске, нераскидиво везан са Србијом и окренут новим погонима, савременим технологијама и свјетским тржиштима.

"Орао никада није био обична птица за српски народ. Он је вијековима на нашем грбу и нашим заставама као симбол висине, слободе, државности и снаге која се не предаје и када су олује најјаче. Орао не гледа у земљу и не бјежи пред вјетром, већ шири крила и лети изнад њега", рекао је Додик.

Он је упутио искрене честитке директору Марку Мркајићу, руководству и сваком раднику и инжењеру "Орла".

"Ви чувате више од радних мјеста - чувате знање, традицију и крила Републике Српске. Срећне вам 82 године и нека "Орао" настави да лети високо и снажно", написао је Додик на Иксу.

Компанија намјенске индустрије "Орао" из Бијељине прославља данас 82 године успјешног рада.

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Тагови :

Милорад Додик

Орао Бијељина

Честитка

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