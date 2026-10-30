Додик честитао 82 године постојања "Орла": Чувате крила Српске

Аутор:АТВ редакција
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Бијељински "Орао" данас је стратешки стуб намјенске и ваздухопловне индустрије Републике Српске, навео је предсједник СНСД-а Милорад Додик и честитао 82 године постојања ове компаније руководству и радницима.
Додик је нагласио да је "Орао" дијелио судбину српског народа и Републике Српске и 82 године његовог постојања нису само јубилеј једне фабрике већ живи доказ нашег континуитета и трајања.
"Тамо гдје су многи мислили да ћемо стати, наши људи су сачували знање, машине и понос", истакао је Додик.
Додик је навео да је данас "Орао" ослонац безбједности и понос Бијељине и цијеле Републике Српске, нераскидиво везан са Србијом и окренут новим погонима, савременим технологијама и свјетским тржиштима.
"Орао никада није био обична птица за српски народ. Он је вијековима на нашем грбу и нашим заставама као симбол висине, слободе, државности и снаге која се не предаје и када су олује најјаче. Орао не гледа у земљу и не бјежи пред вјетром, већ шири крила и лети изнад њега", рекао је Додик.
Он је упутио искрене честитке директору Марку Мркајићу, руководству и сваком раднику и инжењеру "Орла".
"Ви чувате више од радних мјеста - чувате знање, традицију и крила Републике Српске. Срећне вам 82 године и нека "Орао" настави да лети високо и снажно", написао је Додик на Иксу.
Компанија намјенске индустрије "Орао" из Бијељине прославља данас 82 године успјешног рада.
Орао никада није био обична птица за српски народ. Он је вијековима на нашем грбу и нашим заставама као симбол висине, слободе, државности и снаге која се не предаје и када су олује најјаче. Орао не гледа у земљу и не бјежи пред вјетром, већ шири крила и лети изнад њега.
Зато 82 године бијељинског "Орла" нису само јубилеј једне фабрике, већ живи доказ нашег континуитета и трајања. "Орао" је дијелио судбину српског народа и Републике Српске. Тамо гдје су многи мислили да ћемо стати, наши људи су сачували знање, машине и понос.
Данас је "Орао" стратешки стуб наше намјенске и ваздухопловне индустрије, ослонац безбједности и понос Бијељине и цијеле Републике Српске, нераскидиво везан са Србијом и окренут новим погонима, савременим технологијама и свјетским тржиштима.
Упућујем искрене честитке директору Марку Мркајићу @MrkajicMarko , руководству и сваком раднику и инжењеру "Орла". Ви чувате више од радних мјеста - чувате знање, традицију и крила Републике Српске. Срећне вам 82 године и нека "Орао" настави да лети високо и снажно!— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 30, 2026
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