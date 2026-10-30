Logo

Пола године од смрти Бобана Кустурића; Додик: "Био је пријатељ и ослонац"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
30.10.2026 14:27

Коментари:

0
Комеморација поводом смрти начелника Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске Бобана Кустурића
Фото: RTRS

На данашњи дан сјећамо се Бобана Кустурића. Прошло је скоро пола године без човјека који је био много више од директора Хеликоптерског сервиса Републике Српске - био је пријатељ, био је ослонац и био је човјек који је знао да се све велико прави тихо, иза кулиса, без помпе, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Истакао је да је све ово што је данас Хеликоптерски сервис, сачувана флота, увјежбане посаде и спремност да се помогне онима којима је помоћ најпотребнија, од поплава до пожара, у великој мјери његово дјело.

"Бобан није остајао на земљи, већ је био први тамо гдје је било најтеже. Данас сам у овом дану сјећања срцем и мислима уз породицу Кустурић, његове најмилије. Њихов бол је највећи и њима дугујемо највише пажње и поштовања. Нека ти је вјечна слава и хвала", истакао је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Бобан Кустурић

Коментари (0)

Више из рубрике

Ротација полиције Републике Српске

Република Српска

Оптужена мајка: Оставила болесног синчића и отишла у иностранство, дијете преминуло

2 ч

0
Додик, Цвијановић и Минић у Прњавору

Република Српска

Додик са руководством прњаворског СНСД-а: Настављамо без изговора и без одустајања

2 ч

4
Ален Шеранић

Република Српска

Шеранић: Капацитети здравственог система Српске на располагању Брчком

3 ч

0
Ана Тришић Бабић

Република Српска

Тришић Бабић: Будућност међународног надзора мора постати предмет озбиљне распаве

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима