Пола године од смрти Бобана Кустурића; Додик: "Био је пријатељ и ослонац"

Аутор:АТВ редакција
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На данашњи дан сјећамо се Бобана Кустурића. Прошло је скоро пола године без човјека који је био много више од директора Хеликоптерског сервиса Републике Српске - био је пријатељ, био је ослонац и био је човјек који је знао да се све велико прави тихо, иза кулиса, без помпе, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Истакао је да је све ово што је данас Хеликоптерски сервис, сачувана флота, увјежбане посаде и спремност да се помогне онима којима је помоћ најпотребнија, од поплава до пожара, у великој мјери његово дјело.
"Бобан није остајао на земљи, већ је био први тамо гдје је било најтеже. Данас сам у овом дану сјећања срцем и мислима уз породицу Кустурић, његове најмилије. Њихов бол је највећи и њима дугујемо највише пажње и поштовања. Нека ти је вјечна слава и хвала", истакао је Додик.
На данашњи дан сјећамо се Бобана Кустурића. Прошло је скоро пола године без човјека који је био много више од директора Хеликоптерског сервиса Републике Српске - био је пријатељ, био је ослонац и био је човјек који је знао да се све велико прави тихо, иза кулиса, без помпе.
Све ово што је данас Хеликоптерски сервис, сачувана флота, увјежбане посаде и спремност да се помогне онима којима је помоћ најпотребнија, од поплава до пожара, у великој мјери је његово дјело. Бобан није остајао на земљи, већ је био први тамо гдје је било најтеже.
Данас сам у овом дану сјећања срцем и мислима уз породицу Кустурић, његове најмилије. Њихов бол је највећи и њима дугујемо највише пажње и поштовања.
Нека ти је вјечна слава и хвала.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 30, 2026
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