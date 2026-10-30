Освојио мандат па избачен: Ђокић искључио Зорана Кокановића из СП-а

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Социјалистичке партије Петар Ђокић донио је одлуку о искључењу Зорана Кокановића из Брчко дистрикта из чланства ове странке, уз образложење да је својим поступцима током изборне кампање за Опште изборе 2026. године нанио штету угледу Социјалистичке партије.
Кокановић је на протеклим изборима освојио мандат народног посланика у Народној скупштини Републике Српске, наступајући као кандидат Социјалистичке партије.
Кокановић је освојио укупно 3.000 преференцијалних гласова, чиме је остварио највећи број појединачних гласова међу кандидатима ове листе у Изборној јединици шест.
Кокановић је, иначе, освојио више гласова него Петар Ђокић, који је био носилац листе и освојио 2.918 гласова.
Изборна јединица шест за Народну скупштину Републике Српске обухвата Бијељину, Брчко дистрикт (бираче који гласају за Републику Српску), Лопаре, Угљевик, Пелагићево, Доњи Жабар и Шамац.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч4
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму