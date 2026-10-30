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Освојио мандат па избачен: Ђокић искључио Зорана Кокановића из СП-а

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30.10.2026 14:42

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Освојио мандат па избачен: Ђокић искључио Зорана Кокановића из СП-а
Фото: ATV

Предсједник Социјалистичке партије Петар Ђокић донио је одлуку о искључењу Зорана Кокановића из Брчко дистрикта из чланства ове странке, уз образложење да је својим поступцима током изборне кампање за Опште изборе 2026. године нанио штету угледу Социјалистичке партије.

Кокановић је на протеклим изборима освојио мандат народног посланика у Народној скупштини Републике Српске, наступајући као кандидат Социјалистичке партије.

Кокановић је освојио укупно 3.000 преференцијалних гласова, чиме је остварио највећи број појединачних гласова међу кандидатима ове листе у Изборној јединици шест.

Кокановић је, иначе, освојио више гласова него Петар Ђокић, који је био носилац листе и освојио 2.918 гласова.

Изборна јединица шест за Народну скупштину Републике Српске обухвата Бијељину, Брчко дистрикт (бираче који гласају за Републику Српску), Лопаре, Угљевик, Пелагићево, Доњи Жабар и Шамац.

(Независне)

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Тагови :

Зоран Кокановић

Петар Ђокић

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