Влада Српске: Неостваривост агенде за затварање ОХР-а, ПИК нема овлашћења

Аутор:АТВ редакција
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Такозвана "Агенда пет плус два" за затварање ОХР-а нема никакав правни основ, нити легитимитет, јер ју је сачинио ОХР 2008. године, а подржале чланице самопрокламоване групе држава која себе назива Управним одбором Савјета за имплементацију мира, наведено је у извјештају Владе Републике Српске упућеном Савјету безбједности УН.
Такозвана "Агенда пет плус два" за затварање ОХР-а нема никакав правни основ, нити легитимитет, јер ју је сачинио ОХР 2008. године, а подржале чланице самопрокламоване групе држава која себе назива Управним одбором Савјета за имплементацију мира, наведено је у извјештају Владе Републике Српске упућеном Савјету безбједности УН.
"ПИК, чије постојање Дејтонски споразум нити предвиђа нити уопште помиње, нема никакво правно овлашћење да утврђује услове за затварање ОХР-а. Штавише, ПИК уопште нема никаква правна овлашћења", навели су из Владе.
У извјештају је напоменуто да се у пракси показало да је наведену агенду немогуће у потпуности испунити, чиме се ОХР-у и његовом бирократском апарату практично обезбјеђује вјечно постојање.
"Бошњачке политичке странке у БиХ, које у ОХР-у виде моћног политичког савезника, никада неће дозволити да се `Агенда пет плус два` испуни, јер се надају да ће ОХР остати у БиХ на неодређено вријеме. Чак и бивши високи представници подржавају затварање ОХР-а, не условљавајући га испуњавањем те агенде", пише у Извјештају.
Истакнуто је да ОХР, као административна структура, нема сопствени оснивачки акт, законске надлежности нити било какву легитимну улогу, већ постоји искључиво као канцеларија која пружа административну подршку високом представнику, чији је правни мандат у потпуности утврђен Анексом 10. Дејтонског споразума.
Савјет безбједности УН данас ће расправљати о стању у БиХ, а пред чланицама ће се наћи извјештаји Владе Републике Српске и ОХР-а.
(СРНА)
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