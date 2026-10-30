Тужилаштво БиХ наредило формирање специјалистичког тима због пада хеликоптера

Аутор:АТВ редакција
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Дежурни тужилац Тужилаштва БиХ упутила је према Министарству саобраћаја и комуникација, наредбу за формирање специјалистичког истражног тима за ваздухопловне несреће, након пада хеликоптера код Брчког.
Такође, из Тужилаштва наводе да су у контакту са полицијским службеницима Полиције Брчко Дистрикта БиХ, Државном агенцијом за истраге и заштиту (СИПА), као и представницима ЕУФОР-а, око свих даљих потребних активности на осигурању мјеста догађаја и даљег вршења увиђаја и истражних радњи на локалитету на којем се десила хеликоптерска несрећа.
"Активности ће се спроводити у координацији и сарадњи свих учесника, како би се што детаљније и прецизније утврдиле све околности несреће у којој су страдали припадници Италијанског контингента ЕУФОР-а", саопштено је из Тужилаштва.
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