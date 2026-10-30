Logo

Тужилаштво БиХ наредило формирање специјалистичког тима због пада хеликоптера

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
30.10.2026 14:57

Коментари:

0
Тужилаштво БиХ наредило формирање специјалистичког тима због пада хеликоптера
Фото: Klix.ba

Дежурни тужилац Тужилаштва БиХ упутила је према Министарству саобраћаја и комуникација, наредбу за формирање специјалистичког истражног тима за ваздухопловне несреће, након пада хеликоптера код Брчког.

Такође, из Тужилаштва наводе да су у контакту са полицијским службеницима Полиције Брчко Дистрикта БиХ, Државном агенцијом за истраге и заштиту (СИПА), као и представницима ЕУФОР-а, око свих даљих потребних активности на осигурању мјеста догађаја и даљег вршења увиђаја и истражних радњи на локалитету на којем се десила хеликоптерска несрећа.

"Активности ће се спроводити у координацији и сарадњи свих учесника, како би се што детаљније и прецизније утврдиле све околности несреће у којој су страдали припадници Италијанског контингента ЕУФОР-а", саопштено је из Тужилаштва.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пао хеликоптер Брчко ЕУФОР

Брчко

Тужилаштво БиХ

Хеликоптер

Коментари (0)

Више из рубрике

Службеница ”закинула” банку за 480.000 КМ, новац уплаћивала мужу и кћерки

Хроника

Службеница ”закинула” банку за 480.000 КМ, новац уплаћивала мужу и кћерки

1 ч

0
Полиција МУП РС Бањалука

Хроника

Саобраћајка код Прњавора, потпуно обустављен саобраћај

2 ч

0
акција Мелон

Хроника

Акција ”Мелон”: Одузето 780 грама дроге, ухапшен Сарајлија

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима