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Службеница ”закинула” банку за 480.000 КМ, новац уплаћивала мужу и кћерки

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30.10.2026 14:33

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Службеница ”закинула” банку за 480.000 КМ, новац уплаћивала мужу и кћерки

Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци подигло је оптужницу против Дијане Симеуновић (47), некадашње службенице банке у Бијељини, због сумње да је са рачуна клијената ”скинула” 481.587 марака и пребацила их на рачуне своје породице.

Симеуновићевој је на терет стављено да је починила кривично дјело злоупотребе службеног положаја или овлашћења. У оптужници се наводи да је она радила као руководилац Одјељена платног промета у сектору администрације у филијали банке у Бијељини.

Три године закидала туђе рачуне

Према оптужници новац је ”скидала” у периоду од 17. децембра 2021. до 9. децембра 2024. године, радећи на праћењу поврата неисправних налога, рјешавању рекламација везаних за трансакције и слично.

”Путем своје службене шифре, оптужена је 97 пута приступала систему банке и у њега уносила неистините податке. Потом је новац пребацивала на свој рачун у другој банци”, наводи се, између осталог, у оптужници.

Dijana Simeunovic

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Додаје се да је Симеуновићева новац трошила у разне сврхе, а дио новца је у више наврата безготовински преносила на рачуне банке у којој је радила на свог мужа у износу од 21.420 КМ и кћерке у износу од 81.690 КМ и свој у износу од 2.900 КМ.

Новац уплаћивала мужу и кћерки

”Рачуни су били под њеном фактичком контролом јер је имала овлаштења за приступ и располагање. Новац би потом подизала или трошила у разне сврхе сама или са члановима породице. Дио су подизали на шалтерима, дио на банкоматима, као и кроз плаћање на ПОС терминалима разни услуга и роба. На тај начин за себе је прибавила имовинску корист у укупном износу од 481.587 КМ, за колико је оштетила банку”, наводи се у оптужници, коју је потврдио Основни суд у Бањалуци.

Уколико се докаже кривица Симеуновићевој пријети казна од двије до 10 година затвора.

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Подијели:

Тагови :

Дијана Симеуновић

Оптужница

Потврђена оптужница

Основни суд Бањалука

ОЈТ Бањалука

злоупотреба положаја

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