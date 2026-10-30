Службеница ”закинула” банку за 480.000 КМ, новац уплаћивала мужу и кћерки

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци подигло је оптужницу против Дијане Симеуновић (47), некадашње службенице банке у Бијељини, због сумње да је са рачуна клијената ”скинула” 481.587 марака и пребацила их на рачуне своје породице.
Симеуновићевој је на терет стављено да је починила кривично дјело злоупотребе службеног положаја или овлашћења. У оптужници се наводи да је она радила као руководилац Одјељена платног промета у сектору администрације у филијали банке у Бијељини.
Према оптужници новац је ”скидала” у периоду од 17. децембра 2021. до 9. децембра 2024. године, радећи на праћењу поврата неисправних налога, рјешавању рекламација везаних за трансакције и слично.
”Путем своје службене шифре, оптужена је 97 пута приступала систему банке и у њега уносила неистините податке. Потом је новац пребацивала на свој рачун у другој банци”, наводи се, између осталог, у оптужници.
Хроника
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Додаје се да је Симеуновићева новац трошила у разне сврхе, а дио новца је у више наврата безготовински преносила на рачуне банке у којој је радила на свог мужа у износу од 21.420 КМ и кћерке у износу од 81.690 КМ и свој у износу од 2.900 КМ.
”Рачуни су били под њеном фактичком контролом јер је имала овлаштења за приступ и располагање. Новац би потом подизала или трошила у разне сврхе сама или са члановима породице. Дио су подизали на шалтерима, дио на банкоматима, као и кроз плаћање на ПОС терминалима разни услуга и роба. На тај начин за себе је прибавила имовинску корист у укупном износу од 481.587 КМ, за колико је оштетила банку”, наводи се у оптужници, коју је потврдио Основни суд у Бањалуци.
Уколико се докаже кривица Симеуновићевој пријети казна од двије до 10 година затвора.
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