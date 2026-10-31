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Вучевић предложио Вучића за предсједника СНС-а, заказана ванредна скупштина

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31.10.2026 12:03

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Вучевић предложио Вучића за предсједника СНС-а, заказана ванредна скупштина
Фото: Tanjug / AP / JADRANKA ILIĆ

Предсједник Српске напредне странке (СНС) Милош Вучевић најавио је да ће предложити Александра Вучића за предсједника странке на ванредној скупштини која би требало да буде одржана 13. децембра.

Вучевић је то рекао на сједници Главног одбора СНС-а у Београдској арени, наводећи да су присутна 657 члана странке и да су на дневном реду четири тачке.

"Предлажем да сазовемо ванредну скупштину за 13. децембар, гдје ћемо бирати руководство и спремити странку за наредни период. Први ћу предложити Александра Вучића за предсједника странке", рекао је Вучевић, преноси „Блиц“.

Он је оцијенио да је важно да странка унутар својих редова размотри досадашњи рад и припреми се за будуће политичке изазове.

"Мислим да је то демократски, да положимо рачуне у нашој кући, у нашој породици, за оно што смо радили у претходном периоду, и да странка са новим оптимизмом и снагом, колико год да је тешко, буде спремна за будуће политичке изазове", навео је Вучевић.

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Тагови :

Александар Вучић

Милош Вучевић

СНС

Србија

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