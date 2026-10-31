Народна банка Србије одузела дозволу за рад Алта банци

Аутор:АТВ редакција
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Извршни одбор Народне банке Србије донио је одлуку о одузимању дозволе за рад Алта банци а.д. Београд, саопштено је ноћас из НБС.
Агенција за осигурање депозита биће рјешењем суда именована за стечајног управника, прецизира се у саопштењу.
Извршни одбор је, како из НБС наводе, констатовао да су одузимању дозволе претходиле контролне активности које су биле усмјерене на то да банка повећа ниво ликвидности.
„Утврђено је да се у претходном периоду финансијско стање банке знатно погоршало, те да постоји могућност додатног погоршања финансијског стања или ликвидности банке и с тим у вези да су угрожени интереси депонената банке“, пише у саопштењу НБС.
Имајући у виду да су се стекли услови за одузимање дозволе за рад банке, НБС наводи да је, у складу са Законом о банкама, донијела наведену одлуку како би заштитила интересе депонената и очувала стабилност финансијског система.
Иначе, Алта банка је 100 одсто у власништву Алта групе д.о.о. Давора Мацуре.
Према подацима из финансијског извјештаја, Алта група је прошле године остварила укупне приходе од 3,3 милијарде динара. Годину дана прије тога они су износили 2,8 милијарди. Истовремено, укупни расходи расли су спорије. Били су 2,4 милијарде динара, док су 2024. износили 2,2 милијарде. Нето добит је повећана са 556 милиона у 2024. на 762 милиона динара прошле године.
Групација послује у неколико различитих сектора, а недавно је ушла и у сектор малопродаје преузимањем трговинског ланца „Идеа маркети“.
Из Народне банке Србије саопштили су да ће Агенција за осигурање депозита у року од седам радних дана омогућити исплате осигураних износа и располагање средствима депонентима у складу са Законом о осигурању депозита.
Сви депоненти, међу којима су физичка лица, предузетници, микро, мала и средња правна лица, заштићени су преко државне Агенције за осигурање депозита, а сва средства до противвриједности од 50.000 евра по депоненту су сигурна.
Клијенти који су на рачунима имали више од законом гарантованог лимита од 50.000 евра, преостали дио свог новца мораће да потражују из стечајне масе банке, што је процес који зависи од укупне преостале имовине Алта банке.
Клијенти Алта банке посљедњих година биле су државне фирме, које су пребациле све уплате рачуна на ову банку. Међу њима су Електропривреда Србије, Ауто-мото савез Србије и ЈКП „Паркинг сервис“ Београд.
Због ове ситуације, Електропривреда Србије (ЕПС) издала је хитно саопштење корисницима у вези са плаћањем рачуна. ЕПС је обавијестио купце на гарантованом снабдијевању са подручја Београда да умјесто старог рачуна везаног за Алта банку користе нови текући рачун, 200-75409-96, за плаћање електричне енергије и измирење евентуалних дуговања из претходног периода.
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